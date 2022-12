"Famíla Bitcoin" muda estratégia de armazenamento após colapso da FTX

Uma família de holandeses ganhou fama mundial após decidir viajar pelo planeta com os lucros do investimento em bitcoin. No entanto, após o colapso da FTX, corretora de criptomoedas que saiu de segunda maior do mundo para a falência em menos de uma semana, a família de entusiastas do bitcoin pode ter recebido algumas lições valiosas.

Segundo Didi Taihuttu, o patriarca da “Família Bitcoin”, o grupo de pessoas decidiu mudar sua estratégia de armazenamento das criptomoedas após o colapso da corretora.

Isso porque uma das formas mais comuns de armazenar criptomoedas é deixá-las na própria corretora utilizada para investir. Corretoras centralizadas como a Binance, Coinbase e a falida FTX oferecem a possibilidade de manter as criptomoedas de investidores de maneira centralizada em carteiras digitais de sua posse.

Por conta disso, a corretora também pode congelar os saques e depósitos quando quiser. Se uma corretora centralizada falir, investidores podem ficar sem conseguir sacar seu patrimônio em criptomoedas armazenado ali, como foi o caso da FTX.

Apesar de não terem tido nenhum prejuízo com a falência da FTX, a “Família Bitcoin” diz ter “aprendido a lição” e mudou sua estratégia de armazenamento de criptomoedas.

Para a família, agora o ideal é guardar pelo menos US$ 1 milhão em criptomoedas em corretoras descentralizadas (DEXs), segundo a CNBC.

As corretoras descentralizadas cresceram em popularidade nos últimos anos, pois possibilitam a custódia própria dos ativos. As transações acontecem diretamente entre investidores, sem a necessidade do intermédio da corretora em si, como acontece nas corretoras centralizadas.

Além disso, os ativos só podem ser transacionados com a interação do próprio dono das chaves privadas da carteira digital.

“Se a DEX quebrar, não importa, porque os bitcoins estão sempre na sua própria carteira”, disse Didi Taihuttu.

Ilesa no caso FTX, a “Família Bitcoin” já chegou a ter prejuízos e problemas com corretoras centralizadas anteriormente.

Didi contou à CNBC que chegou a perder 4 bitcoins em um ataque hacker na corretora centralizada Cryptopia. “A partir daquele momento, eu estava sempre procurando alternativas”, disse.

A família de Didi enriqueceu com o investimento em bitcoin em 2017, quando a principal criptomoeda subiu de US$ 800 para US$ 20 mil. Além do bitcoin, Didi revelou que eles investem em ether, litecoin, polkadot, entre outras.

Mas a família segue uma entusiasta do bitcoin, maior criptomoeda em valor de mercado atualmente, e com folga.

“Para mim, o bitcoin ainda é sobre liberdade, e a moeda descentralizada deve poder ser usada por todos no mundo sem a necessidade de KYC ou qualquer outra coisa regulatória”, disse Didi à CNBC. Sua família já perdeu aproximadamente US$ 1 milhão com as recentes quedas do bitcoin.

“Mas olhando para a situação atual: temos uma grande guerra acontecendo, temos uma enorme crise financeira, temos FTX, temos Celsius, temos muitos sinais de mercado em baixa. “Acho que o bitcoin está realmente se mantendo forte em US$ 16,8 mil. Para mim, o bitcoin ainda está perfeito e continua fazendo o que sempre faz: ser uma moeda descentralizada que pode ser usada por todas as pessoas em todo o mundo”, concluiu.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok