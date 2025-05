Brasil retira R$ 1,1 milhão de fundos de criptomoedas e segue na contramão de otimismo global

Os investimentos do Brasil em fundos de criptomoedas recuaram cerca de US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão, na cotação atual) no acumulado semanal da última sexta-feira, 2. No mesmo período, os investimentos globais tiveram um saldo positivo, de pouco mais de US$ 2 bilhões, segundo dados divulgados pela CoinShares.

Apesar do movimento de retirada de investimentos, os brasileiros fecharam abril com um saldo de US$ 73 milhões em aportes, o quarto melhor desempenho global. Já os Estados Unidos encerraram o mês passado na primeira colocação, com um total de US$ 5,89 bilhões em aportes. A Suécia teve um saldo negativo de US$ 713 milhões, o maior volume de retiradas líquidas em 30 dias em abril.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, os EUA também registraram o maior volume de aportes líquidos semanais, US$ 1,92 bilhão, até o dia 2 de maio. Na sequência, Alemanha, Suíça, Canadá, Hong Kong e Austrália tiveram um saldo positivo de US$ 47,2 milhões, US$ 34,2 milhões, US$ 20,1 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 1,9 milhão, respectivamente.

Foi a terceira semana consecutiva no azul para os fundos de criptomoedas, o que também favoreceu a alta do total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) para US$ 156,34 bilhões. O AuM dos investidores do Brasil avançou a quase US$ 1,32 bilhão e favoreceu a manutenção da sexta colocação global para o país.

Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuMs de 120,13 bilhões, US$ 5,59 bilhões, US$ 5,50 bilhões, US$ 5,42 bilhões e US$ 3,13 bilhões.

Na análise por criptoativo, os fundos baseados em bitcoin e ether fecharam a última semana com saldos positivos de US$ 1,84 bilhão e US$ 149,2 milhões, respectivamente.

Outros destaques no período foram os fundos de XRP, Short Bitcoin, Solana, cestas multiativos e Cardano, com respectivos aportes de US$ 10,5 milhões, US$ 6,4 milhões, US$ 6 milhões, US$ 1,9 milhão e US$ 1,2 milhão. Enquanto isso, outros fundos de criptomoedas totalizaram US$ 13,2 milhões em entradas líquidas globais.

Os produtos de investimento com os maiores volumes de aportes na semana foram os ETFs de bitcoin (US$ 2,48 bilhões) e de ether (US$ 87,6 milhões) da BlackRock.

Em direção contrária, os maiores saques foram dos ETFs de bitcoin da Ark 21 Shares (US$ 457,6 milhões), Fidelity (US$ 201,1 milhões), ProShares (US$ 59,3 milhões) e Grayscale (US$ 58,6 milhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok