Brasil pode ter 11 milhões de investidores de bitcoin em 2024, diz especialista

O Brasil pode ter 11 milhões de investidores de bitcoin em 2024, segundo declarou o Business Development Manager Latam da CoinEx, Pedro Gutierrez. Ele apontou que o país vivencia um momento de grande consolidação do mercado cripto, que permanecerá em evolução em 2024.

Segundo ele, além da popularização do uso de criptomoedas e da integração da tecnologia blockchain em projetos relevantes como a CBDC brasileira, o Drex, poderá impulsionar esta adoção dos ativos digitais no Brasil.

“O número de usuários do mercado cripto teve uma importante evolução em 2023 no Brasil. Dados da Receita Federal sobre esse desenvolvimento mostram um aumento de 186% dos investidores de criptomoedas, considerando apenas o primeiro semestre deste ano. Observamos um salto de 1,44 milhão para mais de 4 milhões de pessoas negociando ativos digitais como bitcoin e ether. Se repetir esse mesmo crescimento em 2024, o Brasil pode atingir 11 milhões de investidores cripto em breve”, apontou.

Segundo ele, o aumento da adoção cripto no Brasil pode ser dimensionado pelo crescimento do número de investidores em 2023. Esse aumento da base de usuários foi observado em um momento de recuperação do mercado, conhecido como bear market.

A CoinEx também aponta que agora, com o bitcoin renovando sua máxima em 2023, atingindo US$ 40 mil e uma forte recuperação à vista no mercado cripto, a tendência é manter esse crescimento nos próximos meses.

“Em 2024, acontece o halving do bitcoin, o que pode impulsionar ainda mais a adoção de criptomoedas no país. Em 2020, ano do último halving, os usuários cresceram quase 100%, e, se isso for repetido no próximo ano, teremos mais de 8 milhões de brasileiros negociando criptomoedas”, comenta Pedro Gutierrez.

