6 datas importantes para o futuro do mercado de criptomoedas em 2024

O ano de 2023 foi turbulento para o mercado de criptomoedas, que alternou entre períodos de alta e lateralidade e chega ao fim com investidores otimistas para os próximos meses. E, por mais que o segmento seja conhecido pela volatilidade e surpresas, já é possível saber algumas datas que serão importantes para o mercado ao longo de 2024.

De um lado, o ecossistema cripto deverá ter desdobramentos envolvendo dois dos seus projetos mais importantes: o bitcoin e a Ethereum. Do outro, o mercado seguirá atento às novidades relacionadas à macroeconomia global, em especial nos Estados Unidos, que contará ainda com uma nova eleição presidencial.

Em meio a esse cenário, o bitcoin caminha para começar o próximo ano em condições bem mais positivas que as do início de 2023. Atualmente, a criptomoeda opera nos maiores patamares de preço registrados neste ano, e investidores e especialistas estão otimistas para o que está por vir.

10 de janeiro

Uma das datas mais esperadas pelos investidores é 10 de janeiro de 2024. O dia se tornou uma nova obsessão no mercado após ser relevado que ele é o prazo limite para que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aprove ou rejeita um pedido da Ark Invest para lançar um ETF de preço à vista do bitcoin.

A expectativa atual é que o regulador tomará uma decisão inédita e aprovará o pedido. Além disso, espera-se que a SEC também dê o sinal verde para as solicitações de outras gestoras, como a BlackRock, cujo prazo máximo de análise é em março.

Há chances, ainda, que a aprovação da SEC já concedida ainda antes do dia 10 de janeiro. Especialistas avaliam que o lançamento desses ETFs resultaria em uma forte entrada de capital no bitcoin e aumentaria a demanda do ativo, resultando em uma valorização significativa. Com isso, o mercado poderá começar o ano com bastante euforia.

20 de março

Por ser responsável pela condução da política monetária dos Estados Unidos, qualquer reunião do Federal Reserve é importante e motivo de apreensão e atenção no mercado. Antes da reunião de 19 e 20 de março, os dirigentes do Fed já vão se reunir entre 30 e 31 de janeiro, em que é esperado que a taxa de juros do país seja novamente mantida no patamar atual.

Entretanto, o encontro de março poderá ser ainda mais importante. O motivo é que ele será a primeira reunião de 2024 em que os dirigentes do Fed vão atualizar as suas projeções sobre a economia dos Estados Unidos. Com isso, os números atualizados poderão dar pistas mais concretas de quando os juros no país começarão a cair, e a magnitude dos cortes.

Caso o Federal Reserve veja uma inflação controlada, os cortes poderiam começar ainda no primeiro semestre do próximo ano. E, se esse cenário se confirmar, ativos de risco como as criptomoedas tendem a ser especialmente beneficiados, atraindo investidores.

31 de março

A Ethereum concluiu em abril de 2023 uma atualização importante, a Shanghai, mas os interessados no blockchain já estão de olho em outro conjunto de mudanças, batizado de Cancun. Inicialmente prevista para outubro de 2023, a iniciativa acabou sendo adiada para 2024. Atualmente, a previsão é que ela seja implementada até o fim do primeiro trimestre, ou seja, 31 de março.

A atualização tem como objetivo aumentar a escalabilidade e a velocidade da Ethereum, o que permitiria que a rede comportasse mais operações e projetos. Por isso, a Cancun tem potencial para manter e até expandir a posição da rede como líder do mundo dos blockchains e, ao mesmo tempo, prejudicar projetos de segunda camada com foco em escalabilidade, como a Polygon e a Arbitrum.

Ao mesmo tempo, um novo adiamento da atualização poderia irritar investidores e gerar desconfiança, o que não seria positivo para o futuro da rede. Até o momento, porém, não foram revelados sinais sobre um possível adiamento, e nem sobre uma data oficial.

11 ou 22 de abril

Outro evento bastante aguardado no mundo cripto ainda não possui uma data confirmada: o halving do bitcoin. A expectativa atual é que ele ocorra entre os dias 11 e 22 de abril. Até lá, ele deverá ser um dos assuntos mais discutidos no mercado, por mais que alguns especialistas se dividam sobre o impacto efetivo do evento no bitcoin e seu papel como um "mito" para o projeto.

O halving gera uma redução pela metade na quantidade de bitcoins que são desbloqueados como recompensa para mineradores pela validação de operações na rede. Atualmente, são liberadas 6,25 unidades do ativo por bloco mineradora. Após o halving, a quantidade cairá para 3,175.

A tendência, considerando halvings anteriores, é que o efeito do evento no preço da criptomoeda seja sentido apenas nos meses seguintes. Entretanto, muitos entusiastas do projeto seguem acreditando que o ativo tem potencial para atingir novas máximas históricas após abril.

31 de maio

Também sem data definida até o momento, a expectativa atual do Banco Central é que a fase de testes com o piloto do Drex - a versão digital do real - chegue ao fim até o final de maio de 2024, ou seja, o dia 31. O evento não tem potencial para impactar os preços das criptomoedas, mas é importante para a adoção da tecnologia blockchain no Brasil e para o desenvolvimento do mercado cripto brasileiro.

Iniciada em junho deste ano, a fase de testes com o piloto do Drex tem como objetivo estudar os potenciais de escalabilidade, velocidade de processamento, segurança e privacidade da rede escolhida para abrigar a moeda digital de banco central (CBDC). No momento, os 13 consórcios ou participantes individuais da fase já realizam operações entre eles na rede.

O maior desafio, porém, tem sido encontrar uma solução que garanta a privacidade de dados das operações, uma exigência da legislação brasileira. O problema levou ao adiamento do fim do piloto de março para maio. Apesar do cronograma ainda estar sujeito a alterações, a expectativa é que, até o fim de maio, o Banco Central já tenha um balanço mais concreto para avaliar os próximos passos da iniciativa.

5 de novembro

O ano de 2024 vai contar com várias eleições ao redor do mundo, mas nenhuma será mais importante que a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos. Prevista para o dia 5 de novembro, tudo indica que ela será uma revanche entre o atual presidente, o democrata Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

Por determinar quem vai comendar a maior economia do mundo, o pleito será acompanhado com bastante atenção por investidores. O resultado pode não sair no mesmo dia da eleição, mas o mercado deverá ter uma volatilidade significativa tanto antes quanto depois do dia 5.

Além de determinar o futuro da economia do país, e portanto potencialmente impactar na taxa de juros, a eleição também poderá impactar na postura do governo norte-americano quanto ao mercado de criptomoedas, e nas chances do setor ganhar uma regulamentação mais ou menos agressiva.

