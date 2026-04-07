Analistas veem ‘teto’ do bitcoin em US$ 80 mil no curto prazo

Marco Aurélio Camargo, CIO da consultoria Vault Capital, afirma que o mês de abril começou com uma estrutura de derivativos na qual a maioria das opções de compra está nos US$ 80 mil e a maioria das de venda em US$ 60 mil. Estas são, de acordo com ele, as chamadas “call wall” e “put wall”.

“Isso não significa que o preço vai até lá. Significa que esses são os limites onde a pressão é máxima”, explica Camargo. De acordo com o especialista, não há confirmação ainda de que o bitcoin possa chegar até estes níveis por enquanto.

“Mesmo que tenha movimento na semana até US$ 75 mil não deve significar muita coisa, pois pode surgir pressão vendedora e precisamos de um fechamento semanal com um bom tempo de negociação naquele patamar antes de ter a confirmação da tendência”, avalia.

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Aumento dos acumuladores de longo prazo

Por outro lado, Ana de Mattos, analista e trader parceria da Ripio, aponta com análise on-chain que os chamados "endereços acumuladores", carteiras associadas a detentores de longo prazo, aumentaram a demanda por bitcoin nas últimas semanas. Ou seja, houve acumulação relevante em paralelo à instabilidade de curto prazo.

Ana aponta que a média mensal de acumulação, que girava em torno de 10 mil BTC em setembro de 2024, agora se aproxima de 372 mil BTC, o que mostra uma mudança relevante na forma como esses investidores estão se posicionando, com foco fora da lógica de curto prazo.

“Em um intervalo recente de sete dias, o saldo desses acumuladores avançou 48,5%, saindo de 138 mil BTC para 205 mil BTC. Esse movimento reduz a oferta circulante em um momento no qual parte relevante do mercado segue reagindo ao fluxo de derivativos e ao ruído de curto prazo”, analisa.

Do ponto de vista gráfico, a especialista destaca que a principal criptomoeda do mercado segue em uma faixa de negociação entre US$ 63 mil e US$ 73.6 mil. “Se houver continuidade da alta, o ativo poderá buscar as extremidades de cima da faixa no nível dos US$ 73.6 mil. Superada essa região, o próximo alvo de médio prazo está na faixa de preço de US$ 85 mil”, projeta.

Em contrapartida, caso o nível atuado seja rompido para baixo e a tendência dos preços se torne negativa, o bitcoin pode buscar os suportes de curto e longo prazo respectivamente de US$ 63.9 mil e US$ 53.3 mil.

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