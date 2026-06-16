BlackRock lança novo ETF de bitcoin que gera renda mensal

Nesta terça-feira, 16, a BlackRock lançou um novo fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de bitcoin. Desta vez, o novo fundo irá combinar a exposição ao bitcoin enquanto gera renda mensal.

Diferente do pioneiro IBIT, primeiro ETF de bitcoin à vista aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) em janeiro de 2024, o novo ETF pretende ir além da exposição à maior criptomoeda do mundo, gerando renda mensal por meio de prêmios recebidos na venda de opções.

"Uma parcela significativa de nossos clientes tem interesse em bitcoin, mas também está muito focada na geração de renda. O BITA foi criado para atender essa demanda, permitindo que os investidores mantenham a maior parte da exposição à valorização do bitcoin enquanto capturam renda potencial através de uma estrutura conveniente de ETF”, disse Robert Mitchnick, chefe da área de ativos digitais da BlackRock.

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Como funciona o BITA

Chamado iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA), o fundo mantém posições em bitcoin à vista e também em cotas do IBIT, primeiro ETF de bitcoin da BlackRock. Um sucesso de adoção, atualmente o IBIT possui cerca de US$ 60 bilhões sob gestão, segundo dados do The Block.

Para gerar renda, o BITA vende opções de compra sobre aproximadamente 25% a 35% das posições que possui no IBIT. A receita obtida com essa operação é distribuída aos investidores.

A estratégia se chama “covered call” e consiste em possuir o ativo (neste caso, bitcoin ou cotas de IBIT); vender opções de compra sobre parte dessa posição e receber o prêmio das opções como fonte de renda adicional.

Esta estratégia é necessária para ETFs de bitcoin à vista, pois a rede desta criptomoeda não permite o “staking”, tipo de renda passiva em blockchain através do congelamento dos ativos. Gestoras como a 21Shares, por exemplo, oferecem ETFs de Solana com staking, formato similar ao BITA, mas com uma estratégia de renda passiva diferente e exposição à criptomoeda SOL.

Prós e contras do BITA

Além da geração de renda mensal, um fundo estruturado da mesma forma que o BITA pode aproveitar melhor a volatilidade do mercado e ter melhor desempenho em mercados lateralizados.

No entanto, se o bitcoin disparar, o investidor pode não capturar todo o movimento de valorização sobre a parcela coberta pelas opções. Isso porque o fundo é obrigado a vender essa parte da posição pelo preço de exercício, chamado de “strike price”, previamente definido.

Além disso, a BlackRock pretende cobrar uma taxa anual chamada de “sponsorship fee”, de 0,65%. Em comparação, esta taxa no IBIT é de 0,25%.

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