Bitcoin mostra maturidade e já tem a mesma volatilidade do S&P 500, diz gestora

Em relatório, 21Shares aponta que maior criptomoeda do mundo tem apresentado a mesma volatilidade do principal índice do mercado

Bitcoin: criptomoeda tem mesma volatilidade do S&P 500 (Getty Images/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14h45.

A gestora 21Shares divulgou um relatório recente em que afirma que o bitcoin já apresenta a mesma volatilidade do S&P 500, um dos índices mais importantes do mercado financeiro. A novidade representa um passo importante de maturação da criptomoeda.

No relatório, assinado pela analista Leena ElDeeb, a gestora ressalta que o lançamento de ETFs da criptomoeda em diversos mercados foi essencial para mudar "a história de adoção e liquidez" do ativo. E os produtos são os grandes responsáveis pela redução na volatilidade do preço.

"Transformar o bitcoin em uma forma de investimento compreensível, regulamentada e com lastro físico atraiu investidores institucionais para o mercado, aumentando a sua liquidez e trazendo uma facilidade muito necessária a este ativo controverso", explica a analista.

Na Europa, os ETFs da criptomoeda valem mais de US$ 8,3 bilhões. Já nos Estados Unidos, o grupo passou dos US$ 100 bilhões ainda no ano de 2024. "Este marco teve um enorme impacto na taxa de adoção e no nível de liquidez do Bitcoin, incentivando mais mercados a entrar no setor", diz.

ElDeeb pontua que "a adoção institucional e o aprofundamento da liquidez têm absorvido a pressão de venda e, por sua vez, diminuindo a volatilidade do bitcoin". Como resultado, o ativo tem apresentado a mesma volatilidade de um dos índices mais tradicionais do mercado.

A 21Shares avalia que os investidores estão cada vez mais reconhecendo o papel da criptomoeda como uma reserva de valor emergente, além de ser um ativo que tende a ser beneficiado por cenários de juros baixos. A combinação ajuda a atrair capital e reduzir volatilidade.

"O bitcoin é cada vez mais visto como uma reserva de valor em vez de uma aposta especulativa. Governos e corporações acumulam os ativos em níveis recordes; as empresas aumentaram suas participações em bitcoin em quase 50% desde o início do ano", ressalta a analista.

Na prática, o movimento identificado pela 21Shares representa uma passagem da criptomoeda, que é cada vez menos um ativo especulativo e cada vez mais uma reserva de valor. A tendência é que, quanto mais os ETFs crescerem, mais essa tendência se confirme, com a redução na volatilidade sendo o grande sinal do movimento.

Acompanhe tudo sobre:BitcoinS&P 500CriptomoedasCriptoativos

