Após lançar piloto do Real Digital, Banco Central faz vídeo para explicar o que são criptoativos

O Banco Central do Brasil publicou recentemente um vídeo no YouTube explicando o que são e como funcionam os criptoativos. Mencionando as criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), a autarquia busca trazer luz para o tema, que ganhou destaque após o desenvolvimento do Real Digital.

Segundo o BC, os criptoativos são “ativos financeiros virtuais que ficam em uma rede descentralizada e que têm na criptografia a base de sua segurança”.

No caso, as redes descentralizadas que servem como base para os criptoativos são as DLTs. O Real Digital, desenvolvido pela autarquia com previsão de lançamento em 2024, irá operar na DLT Hyperledger Besu.

Citando a volatilidade, o estágio de desenvolvimento e a confiabilidade, o apresentador Gustavo explicou que as criptomoedas não têm uma entidade centralizadora, como os governos, para controlar e garantir o seu valor, por isso as grandes variações de preço.

“Uma criptomoeda que hoje não vale praticamente nada, daqui a muito pouco tempo pode valer milhares e milhares de reais. Mas o inverso também ocorre”, diz o vídeo.

Real Digital

O Banco Central pretende continuar a série de vídeos e pretende explicar também como funcionam as moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs), como é o caso do próprio Real Digital. A moeda digital brasileira tem previsão de lançamento em 2024, mas o seu projeto piloto já está em andamento. Segundo especialistas, sua adoção pode ser ainda mais rápida do que o Pix.

Segundo Gustavo, as CBDCs tem a capacidade de “juntar as vantagens de uma rede descentralizada com a confiabilidade e a estabilidade de uma moeda tradicional como o dólar, euro e o real”.

Além das CBDCs, existem também as stablecoins, ou criptomoedas de valor estável. Elas podem ser lastreadas e acompanhar o valor de uma série de ativos, como o dólar, euro e o ouro. No Brasil, o banco BTG Pactual anunciou recentemente o lançamento do BTG Dol, stablecoin que acompanha o dólar norte-americano.

