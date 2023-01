Amazon anuncia parceria com blockchain Avalanche para 'acelerar adesão' da tecnologia

A Amazon e a Ava Labs anunciaram nesta quarta-feira, 11, que fecharam uma parceria para "acelerar a adoção corporativa, institucional e governamental de blockchain". A gigante de varejo e tecnologia será representada na colaboração pela AWS, braço da companhia voltado para a área de armazenamento de dados em nuvem.

Em um post no Twitter, a Ava Labs informou que a AWS passará a suportar toda a infraestrutura e ecossistema de aplicativos descentralizados (dApps, na sigla em inglês) desenvolvidos pela empresa, o que permitirá oferecer "soluções de blockchain escaláveis para empresas e governos".

A parceria integrará a Ava Labs ao grupo de parceiros oficiais da AWS, também apoiando "novas ferramentas para a infraestrutura e ecossistema da Avalanche, ajudando a expandir sua adoção para novos locais e segmentos de cliente", explicou o vice-presidente da AWS, Howard Wright.

Com isso, desenvolvedores poderão utilizar o sistema da Amazon para criar e lançar "projetos escaláveis, tolerantes a falhas e seguindo os padrões de compliance, ao mesmo tempo em que reduzem as despesas e o tempo gasto para atender às regras de compliance".

"Com a infraestrutura de nuvem da AWS, é mais fácil estabelecer nós, distribuindo-os em mais regiões para aumentar a descentralização e a segurança de ambas as sub-redes e de toda a rede Avalanche", explicou a empresa, se referindo ao blockchain desenvolvido por ela.

Emin Gün Sirer, fundador da Ava Labs, afirmou que é "uma grande vantagem para desenvolvedores individuais e corporativos poder criar nós e testar redes dinamicamente com a AWS em qualquer jurisdição legal que faça mais sentido para eles".

It’s official! @Amazon #ChoseAvalanche to bring scalable blockchain solutions to enterprises and governments 🔺#AWS fully supports Avalanche’s infrastructure and dApp ecosystem, including one-click node deployment, offering the best tooling for these high compliance use cases. pic.twitter.com/syInSrU9XD

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) January 11, 2023