5 criptomoedas que podem disparar em abril, segundo especialistas

O primeiro trimestre de 2024 chegou ao fim com uma performance de causar inveja no mercado de criptomoedas. Apenas o bitcoin, a maior do setor, registrou uma valorização de mais de 60% no período e superou em três ocasiões seu então recorde histórico de preço. O bom desempenho do ativo também impulsionou diversos projetos, engatando um novo ciclo de alta generalizada.

À EXAME, especialistas apontam que o mês de abril deverá contar com alguns eventos importantes que poderão determinar os rumos do mercado de criptomoedas. Mesmo assim, a avaliação é que há espaço para que o movimento de alta observado nos três primeiros meses de 2024 continue, beneficiando diversos ativos.

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, destaca que o mês de abril será importante para o bitcoin devido à ocorrência do chamado halving. O evento, que ocorre a cada quatro anos, leva a uma redução pela metade na quantidade de unidades do ativo que são liberadas no mercado pelo processo de mineração, na prática reduzindo seu crescimento de oferta.

"Em abril teremos o tão esperado halving, e, com ele, a janela que costuma ser mais favorável para o preço do bitcoin em todos os ciclos até hoje. Pelo fato do bitcoin representar mais da metade de toda a capitalização de mercado em cripto, e de certa forma tirar liquidez de outros criptoativos em momentos de grande valorização, acreditamos que seja a aposta mais segura em ativos digitais para os próximos meses", opina o executivo.

Ethereum

Já Leonardo Oliveira, gerente administrativo da NovaDAX, opina que o ether também tem um grande potencial de valorização não apenas em abril, mas também nos próximos meses do ano. O motivo é a análise pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, de pedidos para lançamentos de ETFs de preço à vista da criptomoeda.

Oliveira ressalta que a aprovação "pode impactar o valor da moeda. Já existem ETFs de futuros sendo negociados no mercado americano. Com a aprovação desses ETFs [de preço à vista], se espera um aumento na demanda pelo ativo, fazendo com que seu preço dispare", comenta, ressaltando o potencial de atração de capital institucional.

Solana

Pedro Gutierrez, diretor regional para a América Latina da CoinEx, avalia que a sol, criptomoeda do blockchain Solana, "também é uma opção interessante para observar em abril, pois tem chamado a atenção como uma plataforma de blockchain de alto desempenho que oferece escalabilidade superior e taxas mais baixas em comparação ao Ethereum".

"Se a Solana continuar a ganhar tração no espaço de tecnologia blockchain e criptomoedas, poderá registrar um crescimento significativo em abril", pontua o executivo. Nesse sentido, será preciso ficar atento a possíveis falhas na rede e na sua capacidade de continuar processando um alto volume de transações.

"À medida que Solana continua a ganhar atenção no ecossistema cripto e mais projetos e aplicativos são construídos em sua rede, é provável que vejamos um aumento na demanda por sol e um subsequente crescimento em seu preço", comenta.

Fetch.ai

Oliveira, da NovaDAX, destaca ainda as criptomoedas ligadas a projetos de inteligência artificial. Entre elas, está a FET, da Fetch.ai. No caso desse segmento, um evento importante que pode impactar nos preços dos ativos é o anúncio da fusão de três criptomoedas para a criação de uma nova.

"Uma movimentação recente nesse setor está deixando os detentores dessas criptos com grandes expectativas: uma fusão de tokens no valor de US$ 7,5 bilhões, composta pelos protocolos de inteligência artificial SingularityNet,

Fetch.ai e Ocean Protocol, está agendada para votação pelas comunidades em 2 de abril", explica. Caso a união seja aprovada, o mercado poderá reagir positivamente, impulsionando os ativos.

Chainlink

Fleury, da QR Asset, avalia que o link, criptomoeda da Chainlink, pode se beneficiar por um momento positivo para os chamados tokens de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês), que são criados por meio da tokenização e tem chamado cada vez mais atenção no mercado.

Ele ressalta que o link teve "um aumento extraordinário no seu preço nos últimos meses de 2023 e em janeiro de 2024 e em fevereiro e março manteve-se mais calmo. Após essa ligeira retração, o preço do token não parece muito esticado".

"Com um avanço na narrativa de RWA, a Chainlink é uma forte candidata a aumentar sua participação nesse mercado pela sua rede de oráculos otimizada pela sua última atualização a CCIP, integrando diversas redes de blockchain de forma direta", diz.

