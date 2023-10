Veja os melhores modelos de ar-condicionado 30.000 BTUs

Um aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUs é a escolha ideal para resfriar um espaço que varia de 40m² a 50m². No mercado, há uma variedade de opções disponíveis com essa capacidade, incluindo modelos Inverter e aquecedor/frio. Para facilitar sua escolha do ar-condicionado de 30.000 BTUs perfeito para suas necessidades, compilamos uma lista dos melhores disponíveis para compra em 2021. Esta seleção inclui aparelhos de marcas renomadas como Elgin, Gree, LG e Midea, abrangendo uma gama de preços.

No entanto, antes de adquirir o seu novo eletrodoméstico, é importante observar a exposição solar no local onde o ar-condicionado será instalado. Se o ambiente receber luz solar intensa durante a tarde ou ao longo do dia, pode ser recomendável considerar um modelo com capacidade ainda maior. Além disso, leve em conta o número de janelas e a quantidade de pessoas que ocupam o espaço. Confira:

Este ar-condicionado 30.000 BTUs Split Teto inverter promete ser muito econômico – ele economiza 70% de luz a mais que os modelos tradicionais - e silencioso. Parte da linha comercial leve da LG, ele é indicado para lojas, restaurantes, academias e outros espaços maiores. Sua refrigeração é rápida e ampla, com capacidade de resfriar até 5°C em 10 minutos. Isso porque o seu fluxo de ar pode ir até 15m de distância. Entre os recursos, estão o Modo Sleep e o Jet Cool (quando acionado o resfriamento).

Este inverter da LG apresenta um belo design, que inclui aletas pretas. No quesito praticidade, destacam-se o filtro de duas peças, facilmente removido com apenas um toque, e o peso reduzido (35kg), o que proporciona uma nstalação mais fácil e eficiente.

Características do Ar-Condicionado 30.000 BTUs Inverter LG Quente e Frio:

Fluxo de ar que resfria ou esquenta o ambiente mais rápido

Filtro duplo com fácil remoção

Aparelho mais leve facilita a instalação

Com design compacto, este ar-condicionado 30.000 BTUs da Midea é um dos melhores modelos quente e frio do mercado. Ele conta com a função Eco Noite que, quando acionada, faz o aparelho consumir até 74% a menos de energia em relação aos splits convencioniais.

Com quatro modos de operação – resfria, ventila, desumidifica e aquece – e três velocidades, o aparelho tem aviso para limpar e trocar o filtro. O acessório, aliás, é composto por íons de prata que garantem um ar mais puro.

Características do Ar-Condicionado 30.000 BTUs Quente e Frio Midea

Função Eco Noite reduz consumo de energia

Filtro de íons de prata deixam o ar mais puro

Quatro modos de operação

Mesmo apresentando tecnologia convencional, o ar-condicionado 30.000BTUs da linha ECO Garden da Gree tem Selo Procel A, o que garante economia na conta de luz. Disponível em 220V, o aparelho tem baixo nível de ruído e função auto-diagnóstico. Seus tubos de cobre têm tecnologia Blue Fin, que é um revestimento anticorrosivo que garante maior durabilidade.

Entre as funções, destacam-se o sistema auto clean que, quando o aparelho é desligado, trabalha para mantê-lo limpo, e o turbo resfriamento, que acelera o fluxo de ar para chegar à temperatura desejada rapidamente. O sono bom, que faz o aparelho aumentar ou diminuir 1°C por hora até atingir a temperatura ambiente e, após 2 horas, desligar automaticamente, é um outro recurso interessante.

Características do Ar-Condicionado Gree 30.000 BTUs Frio:

Tubos de cobre com tecnologia Blue Fin

Função auto clean

Turbo resfriamento

A linha Eco Power da Elgin tem aparelhos inteligentes que podem ser acionados pelo app AC Elgin. Infelizmente, o de 30.000 BTUs não é compatível com a tecnologia, mas seus recursos não deixam a desejar. Ele tem um display invisível elegante que não atrapalha com sua luminosidade quando o ambiente está escuro. Por outro lado, seu controle remoto tem visor iluminado e teclas fotoluminescentes que facilitam o uso em ambientes com baixa luminosidade.

Com apenas um comando, esse ar-condicionado 30.000 BTUs higieniza o evaporador, impedindo o surgimento de fungos e bactérias no local. O sensor de temperatura fica no controle remoto, o que faz com que a temperatura escolhida seja mantida onde você estiver quando a função conforto é ativada. Já a função turbo faz a temperatura escolhida ser atingida rapidamente, e a mantém estável.

Características do Ar-Condicionado 30.000 BTUs Elgin Frio:

Controle remoto com teclas fotoluminescentes

Função Conforto mantém a temperatura onde a pessoa estiver

Auto higienização do evaporador

Matería publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui