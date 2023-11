Air fryer na Black Friday: confira os melhores modelos em 2023

Por Gabriela Neris

Contar com uma air fryer de grande porte traz praticidade ao seu dia a dia, sendo a opção perfeita para quem busca preparar receitas sem a necessidade de utilizar óleo. Essa fritadeira elétrica espaçosa é uma escolha excelente para o preparo de uma variedade de alimentos, como carnes, doces e legumes. Atualmente, o mercado disponibiliza uma diversidade de tamanhos, funcionalidades, potências e faixas de preço para esse aparelho.

A air fryer Grand Family é uma das fritadeiras elétricas mais populares disponíveis no mercado. Além de ser prática, possui um preço acessível. Seu painel é feito de aço inoxidável, e tanto o cesto quanto a cuba são removíveis, facilitando a limpeza. Para aqueles que valorizam a segurança, essa air fryer 5 litros possui timer sonoro de até 60 minutos. Além disso, se você desejar adicionar um toque especial à decoração da sua cozinha, pode escolher o modelo na cor vermelha.

Ficha técnica da fritadeira elétrica Mondial Grand Family AFN-50 5l Inox:

Capacidade: 5L

5L Temperatura máxima: 200ºC

200ºC Tensão: 127V ou 220V

127V ou 220V Potência: 1900W

1900W Extras: Cesta e cuba removíveis, Timer sonoro de 60 minutos e Lâmpada-piloto

Já imaginou preparar três tipos de alimentos diferentes de forma individual ao mesmo tempo? Com a air fryer Philco Oven PFR2000P, isso se torna realidade. Com uma capacidade de 11 litros, essa fritadeira elétrica grande 2 em 1 apresenta duas assadeiras rasas e um cesto antiaderente, permitindo fritar alimentos sem óleo e também assar uma variedade de pratos, como batatas, legumes, pizzas e até mesmo um frango inteiro.

Ficha técnica da fritadeira elétrica Philco Oven PFR2000P 11l:

Capacidade: 11L

11L Temperatura máxima: 200ºC

200ºC Tensão: 127V ou 220V

127V ou 220V Potência: 1700W

1700W Extras: Timer sonoro e Opções de cozimento (frita, assa e desidrata)

Se você está procurando uma air fryer grande, possui espaço na sua cozinha e está disposto a investir um pouco mais, a fritadeira elétrica Britânia Oven BFR2100 pode ser uma excelente escolha. O motivo é simples: ela possui três andares, oferecendo uma capacidade total de 12 litros. Além disso, vem com duas assadeiras perfuradas rasas e um cesto antiaderente com alça removível. Resumindo, essa air fryer 12l proporciona mais oportunidades para preparar receitas incríveis de diferentes maneiras, pois permite cozinhar, fritar e assar os alimentos.

Ficha técnica da fritadeira elétrica Britânia Oven BFR2100 12l Inox:

Capacidade: 12L

12L Temperatura máxima: 200ºC

200ºC Tensão: 127V ou 220V

127V ou 220V Potência: 1800W

1800W Extras: Timer sonoro, Acabamento inox, Botões touch e Painel digital

A air fryer Mondial Mega Family AFN-80 8l Inox é uma fritadeira elétrica grande com capacidade de 8 litros, feita em aço inoxidável. Além disso, ela utiliza tecnologia de fritura sem óleo, proporcionando alimentos crocantes por fora e macios por dentro. Vale destacar também seu controle de temperatura ajustável e timer que é super fácil de usar. Seu cesto removível e antiaderente também facilita a limpeza, e possui função de desligamento automático para segurança.

Ficha técnica da fritadeira elétrica Mondial Mega Family AFN-80 8l Inox:

Capacidade: 8L

8L Temperatura máxima: 200ºC

200ºC Tensão: 127V ou 220V

127V ou 220V Potência: 1900W

1900W Extras: Cesta removível, Cabo antitérmico, Controle de temperatura, Luzes indicadoras de funcionamento, Timer com desligamento automático e Partes removíveis podem ir ao lava-louças

A air fryer Oster OFRT780 12l é um eletrodoméstico de última geração que oferece uma capacidade espaçosa de 12 litros para cozinhar refeições em grandes quantidades. Seu design moderno e elegante se destaca na cozinha. Com a tecnologia de fritura sem óleo, essa air fryer 12l permite desfrutar de alimentos crocantes por fora e macios por dentro, com até 99% menos gordura em comparação com a fritura tradicional. Além disso, ela possui controle de temperatura ajustável e um timer conveniente para facilitar o preparo dos alimentos. Outro ponto que merece destaque é o seu cesto removível e antiaderente que torna a limpeza rápida e fácil.

Ficha técnica da fritadeira elétrica Oster OFRT780 12l:

Capacidade: 12L

12L Temperatura máxima: 360ºC

360ºC Tensão: 127V

127V Potência: 1800W

1800W Extras: Painel digital, Luzes indicadoras de funcionamento, Controle de temperatura, Cesta removível e Timer com desligamento automático

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.