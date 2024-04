Com campanha histórica, Leverkusen é campeão alemão e quebra hegemonia de Bayern de Munique

A vitória histórica do Bayer Leverkusen foi construída com certa tranquilidade neste domingo. O atacante Victor Boniface abriu o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti e, na segunda etapa, o placar ficou mais elástico, com os gols de Granit Xhaka e Florian Wirtz (três vezes).