Seleção brasileira de basquete feminino perde para a Alemanha e está fora das Olimpíadas de Paris

Ao perder por 73 a 71 para a Alemanha, a seleção brasileira de basquete feminino não conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Por causa da combinação de resultados no Pré-Olímpico, a equipe treinada por Zé Neto precisava vencer por pelo menos oito pontos nesta última partida, para ir à França em julho, mas acabou sendo derrotada no final do último período. Último colocado do torneio com três derrotas em três jogos, o Brasil está fora pela segunda Olimpíada consecutiva.

Ontem, as brasileiras também perderam para a Sérvia, mas precisariam apenas de uma vitória simples, caso as adversárias do sábado vencessem a Austrália hoje. Dessa forma, ficariam empatadas com as alemãs, mas levariam a melhor no critério do confronto direto. Porém, as australianas triunfaram e a margem de vitória passou a ser necessária para nossas representantes.

O Brasil estava vencendo por quatro pontos, faltando menos de dois minutos, mas o desespero bateu na reta final. O jogo também se tornou bem estudado, por causa da combinação matemática. Porém, a Alemanha conseguiu passar à frente do placar e ainda evitou uma prorrogação, que passou a ser o último fio de esperança. Mesmo derrotada, a seleção saiu aplaudida pela torcida.

O torneio foi disputado no ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), e já tinha começado mal para o Brasil, com a derrota por 60 a 55 para a Austrália na quinta-feira (8). O país da Oceania se classificou junto de Sérvia e Alemanha — nossa seleção foi a única que não conseguiu a vaga.

As melhores jogadoras do Brasil nesta partida derradeira foram: Damiris (20 pontos), Kamilla (duplo-duplo, com 19 pontos e 13 rebotes) e Tainá Paixão (18 pontos e três rebotes).

A seleção também esbarrou no jejum de 12 anos sem vencer uma equipe europeia, a qual as duas derrotas do fim de semana deram sequência.