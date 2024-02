Tem mosquito aí? Prefeitura de SP ultrapassa 1 milhão de ações de combate à dengue

A Prefeitura de São Paulo realizou, nas cinco primeiras semanas de 2024, mais de 1 milhão de ações de combate à dengue na cidade de São Paulo, conforme nota publicada nesta segunda-feira, 12.

Foram realizadas 1.160.347 atividades pelas equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As açõe se concentraram em: visitas casa a casa, vistorias a imóveis, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, orientações à população, entre outras.

Desde terça-feira, 6, a pasta da Saúde da capital, realiza o mapeamento aéreo de imóveis onde podem haver possíveis focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti, utilizando 26 drones da Guarda Civil Metropolitana (GCM), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

"Com equipes especializadas da GCM são vistoriadas, por exemplos, coberturas de galpões com lâminas de água, caixas d’água sem tampa ou sem vedação, e terrenos de difícil acesso", informa a secretaria.

Casos no Brasil

O número de casos prováveis de dengue no Brasil em 2024 chegou a 408 mil, segundo atualização de sexta-feira, 9, do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Já o número de vítimas confirmadas da doença atingiu 62, enquanto outras 279 mortes suspeitas estão sendo investigadas.

A média nacional aponta 201 casos de dengue por 100 mil habitantes. Mas, em alguns estados, esse coeficiente é bem maior. O Distrito Federal, por exemplo, registra mais de 1.700 casos por 100 mil habitantes. Na sequência proporcional de casos, aparecem Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás.

Como evitar a dengue?

A dengue é é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Não há transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou alimento.

Para eliminar os mosquitos, são recomendadas as seguintes ações: evite deixar água parada em recipientes ao ar livre (potes, garrafas ou outros recipientes que possam coletar água); cubra tanques e reservatórios de água para manter os mosquitos afastados; e evite acumular lixo, jogando-o fora em sacos plásticos fechados.