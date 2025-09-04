NFL no Brasil: a estratégia da liga de futebol americano para crescer fora dos EUA

A National Football League (NFL, na sigla em inglês) iniciou sua temporada internacional com sete jogos programados fora dos Estados Unidos, incluindo São Paulo, Berlim, Dublin e Madri. A empresa planeja construir uma base sólida de fãs internacionais e fortalecer a marca da liga a longo prazo, e não apenas gerar receita imediata.

Segundo especialistas, esportes profissionais levam mais tempo para se consolidar fora do país de origem, diferente de produtos nacionais que podem ser exportados rapidamente. A NFL já promove jogos internacionais desde 2005 e experiências anteriores, como a Liga Mundial de Futebol Americano em 1991.

Para Gerrit Meier, diretor administrativo e chefe da NFL International, apenas jogar fora não garante engajamento sustentável; é preciso investir em iniciativas contínuas de marketing e comunidade.

Estratégia

A estratégia internacional da liga envolve o Programa de Mercados Globais, que permite que cada equipe escolha países específicos para desenvolver parcerias comerciais e engajar fãs locais. As franquias promovem eventos, clínicas de futebol americano para jovens e atividades de flag football, combinando transmissões com redes sociais.

Em 2024, a NFL registrou crescimento em diversas frentes: o número de assinantes do serviço Game Pass aumentou, o público presente nos estádios cresceu e o engajamento nas mídias sociais se expandiu.

No último ano, o Game Pass registrou alta de 23% nos assinantes pagos e 47% nos usuários gratuitos. De acordo com informações da Business Insider, mais da metade do engajamento digital da liga vem de fora dos EUA, com uma base global estimada em 240 milhões de fãs.

Outra estratégia da liga é identificar e desenvolver talentos internacionais. Meier afirma que o objetivo não é apenas o futebol americano como o esporte mais popular dos Estados Unidos, mas tornar a NFL uma marca esportiva global capaz de engajar fãs e atletas em todo o mundo.