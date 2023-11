São Paulo x Fluminense: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O São Paulo e o Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 32º rodada do Brasileirão Série A.

Os rivais chegam ao confronto com grandes expectativas após celebrarem recentes vitórias, como o título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo, enquanto Fluminense foi campeão da Conmebol Libertadores.

O time carioca está na oitava colocação, acumulando 47 pontos, enquanto o tricolor encontra-se na 10ª posição, com 46 pontos.

Para o confronto, ambas os times terão desfalques significativos. O Flu não poderá contar com John Kennedy e Nino, suspensos devido a cartões. Além deles, André e Arias participam de jogos na terça-feira à noite por suas seleções e também estão fora.

Já o São Paulo tem uma lista extensa de desfalques. Além dos jogadores já lesionados (Galoppo, Igor Vinicius, Calleri, Marcos Paulo, Pato e Rodrigo Nestor), o tecnico Dorival Junior também não terá Wellington Rato, suspenso, James Rodríguez, Arboleda e Ferraresi, convocados para suas seleções, e Caio Paulista e Michel Araújo, que pertencem ao Fluminense e não estarão disponíveis por questões contratuais.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Rafinha, Beraldo e Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson e Gabriel Neves; Luciano e Lucas; Juan (Erison).

Técnico: Dorival Junior.

Provável escalação do Fluminense

​Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre São Paulo x Fluminense terá transmissão ao vivo na Premiere, Globo e Globoplay.

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do São Paulo?

26/11 - São Paulo x Cuiabá - Brasileirão

29/11 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Fluminense?