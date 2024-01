São Paulo x Ceará: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O São Paulo x Ceará se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 21h30, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. A partida é válida pela 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Junior.

O Ceará chega com grande ímpeto para o confronto contra o São Paulo, tendo vencido todas as três partidas disputadas (contra Gama, Rondoniense e Lemense) e garantido de forma confortável a liderança do Grupo 8, somando nove pontos com aproveitamento de 100%.

Por outro lado, o São Paulo enfrentará o Ceará após ter perdido seu último jogo da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A derrota por 2 a 1 para a Ferroviária colocou o São Paulo na segunda posição do Grupo 7 da competição. Agora, ambos os times se preparam para um confronto decisivo, cada um buscando avançar na competição com suas estratégias e desafios específicos.

Provável escalação do São Paulo

Leandro; Igor Teixeira, Kauê, Lucas Koss e Guilherme Reis; Negrutti, Palmberg e Mateus Amaral; Henrique, Ryan Francisco e Luiz Henrique.

Técnico: Menta.

Provável escalação do Ceará

César Augusto; Enzo Lodovico,Yago Lincoln, Vini Uchella e Batata; Juan Fernandes, Fabrício Moura, Melk e Daniel Mazerochi; Pablo e Fernando Gabriel.

Técnico: Alison Henry.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo pela Copinha?

O jogo desta sexta-feira, às 21h30, entre São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo no Sportv.

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online no Globoplay.