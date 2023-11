Santos x Fluminense: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 16h, no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pelas 36ª rodada do Brasileirão.

Santos e Fluminense se encontram em situações e cenários completamente distintos: enquanto o Santos entra em campo sob pressão para acumular pontos e se afastar da zona de rebaixamento, o Flu utiliza as últimas partidas da Série A como um local de testes para se preparar para o Mundial de Clubes.

No seu mais recente confronto pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentou o Botafogo no Nilton Santos, encerrando a partida com um empate em 1 a 1. Simultaneamente, o Fluminense conquistou uma vitória de 2 a 1 sobre o Coritiba no Maracanã, também pelo Brasileirão. O histórico entre as equipes revela um total de 94 jogos oficiais, com o Santos acumulando 38 vitórias, 21 empates e o Fluminense registrando 35 vitórias. No último encontro entre os times, o Fluminense saiu vitorioso por 1 a 0 no primeiro turno.

Atualmente, o Santos apresenta uma sequência positiva de sete jogos sem derrotas, enquanto o Fluminense exibe uma tendência para partidas com menos de 2,5 gols, visto que seis dos últimos sete jogos da equipe carioca atenderam a esse critério. Além disso, nos últimos seis jogos do Fluminense, a maioria registrou menos de 10,5 escanteios no total, indicando um padrão de jogo mais contido em termos de oportunidades de bola parada.

Escalações do Santos contra o Fluminense

João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Camacho, Jean Lucas e Maxi Silvera; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Escalações do Fluminense contra o Santos

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Martinelli), Lima (Alexsander), Ganso (Leo Fernández) e Arias; Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Fluminense pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quarta-feira, 29, às 16h, entre Santos x Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Santos x Fluminense online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Santos ?

03/12 - Atlético-PR x Santos - Campeonato Brasileiro

06/12 - Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?