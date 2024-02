Santo André x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Campeonato Espanhol

Santo André e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 12, às 19h, no estádio Bruno José Daniel, no interior de São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada do Paulistão.

Invicto nessa temporada, o Palmeiras chega ao jogo dessa segunda querendo manter o feito: já são cinco partidas sem perder, com quatro vitórias e somente um empate. O time de Abel Ferreira lidera o grupo B com 13 pontos.

Do outro lado, o Santo André entra como um dos azarões. Até agora, acumula dois pontos em seis partidas, vindos de dois empates e quatro derrotas. No Grupo A, a equipe é a favorita a terminar sua jornada já nesta fase.

Escalações do Santo André contra o Palmeiras

Luiz Daniel; Zé Mateus, Afonso, Luiz Gustavo e Igor Fernandes; Sousa, Dudu Vieira e Robinho; Felipe Ferreira, Cléo Silva e Lohan.

Escalações do Palmeiras contra o Santo André

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Piquerez; Raphael Veiga (Rony) e Flaco López.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santo André x Palmeiras pelo Campeonato Paulista hoje

O jogo desta segunda-feira, às 19h, entre Santo André e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Cazé TV e no Paulistão Play.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?