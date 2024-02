Real Madrid x RB Leipzig: onde assistir, horários e escalações pela UEFA Champions League

O Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 17h, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. A partida é válida pelas oitavas de final da UEFA Champions League.

Os alemães garantiram a segunda posição no Grupo G, conquistando quatro vitórias e sofrendo duas derrotas ao longo da fase de grupos. Enquanto isso, o Real Madrid dominou o Grupo C, alcançando aproveitamento com seis vitórias em seis jogos.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández e Camavinga; Tchouaméni, Valverde e Modric; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr.

Técnico : Carlo Ancelotti.

Provável escalação do RB Leipzig

ulácsi; Henrichs, Klostermann, Orbán e Raum; Kampl, Schlager, Xavi Simmons e Dani Olmo; Openda e Sesko.

Técnico : Marco Rose.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid pela UEFA Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Real Madrid x RB Leipzig terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Onde assistir online ao jogo do Real Madrid?

O jogo terá transmissão online no HBO Max.