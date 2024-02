Copenhagen x Manchester City: onde assistir, horários e escalações pela UEFA Champions League

O Copenhagen e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 17h, no estádio Parken, na cidade de Copenhage, na Dinamarca. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League.

Assim como na temporada passada, quando garantiu uma notável Tríplice Coroa, o Manchester City volta sua atenção para a intensa Premier League e a sempre desejada Liga dos Campeões. Novamente, enfrenta uma competição nacional acirrada, ocupando a segunda posição, logo atrás do Liverpool, mesmo tendo um jogo a menos. Nesse contexto, o sorteio que definiu o confronto dos ingleses com o Copenhague na fase eliminatória europeia é motivo de comemoração.

Os dinamarqueses surgem como os principais azarões da competição até o momento, avançando para as oitavas de final pela segunda vez na história do clube, que já participou em seis ocasiões da Liga dos Campeões, excluindo os playoffs preliminares. A conquista da vaga foi surpreendente, especialmente considerando a presença no grupo de gigantes europeus, como Bayern de Munique, Manchester United e Galatasaray.

Provável escalação do Copenhagen

Grabara, Ankersen, Diks, Vavro e Jelert; Gonçalves, Falk e Claesson; Elyounoussi, Bardghji e Achouri.

Provável escalação do Manchester City

Ederson, Walker, Rúben Dias, Stones e Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Doku, Foden e Haaland.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City pela UEFA Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Manchester City x Copenhagen terá transmissão ao vivo na Space e HBO Max.

Onde assistir online ao jogo do Manchester City?

O jogo terá transmissão online no HBO Max.