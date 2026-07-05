Quem o Brasil pode enfrentar se eliminar a Noruega na Copa do Mundo

O Brasil entra em campo neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), diante da Noruega, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Caso avance, a Seleção já sabe qual será seu próximo adversário nas quartas de final: o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que se enfrentam no mesmo domingo, 5, às 21h (de Brasília).

O jogo das quartas de final já tem data e local definidos: acontece no sábado, dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Onde assistir a Brasil x Noruega

TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports

Globo, SBT, SporTV e N Sports Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)

Onde assistir a México x Inglaterra

A partida tem transmissão ao vivo na CazéTV, disponível gratuitamente pelo Disney+.