Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem o Brasil pode enfrentar se eliminar a Noruega na Copa do Mundo

Seleção Brasileira entra em campo em busca da vaga nas quartas de final neste domingo, 5, às 17h

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final neste domingo, 5 (PAUL ELLIS/AFP)

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final neste domingo, 5 (PAUL ELLIS/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 5 de julho de 2026 às 10h29.

O Brasil entra em campo neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), diante da Noruega, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. 

Caso avance, a Seleção já sabe qual será seu próximo adversário nas quartas de final: o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que se enfrentam no mesmo domingo, 5, às 21h (de Brasília).

O jogo das quartas de final já tem data e local definidos: acontece no sábado, dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Onde assistir a Brasil x Noruega

  • TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports
  • Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)

Onde assistir a México x Inglaterra

A partida tem transmissão ao vivo na CazéTV, disponível gratuitamente pelo Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de FutebolBrasilNoruega

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