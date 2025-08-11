Quem é Terence Atmane, francês que vai enfrentar João Fonseca na 3ª rodada do Cincinnati Open

João Fonseca está prestes a alcançar uma marca histórica ao tentar avançar para as oitavas de final de um Masters 1000. Para isso, ele precisa vencer o francês Terence Atmane nesta segunda-feira, 11, na terceira rodada do Cincinnati Open. A partida está agendada para começar às 17h (horário de Brasília).

Diferente de João, que tem atraído grande atenção da mídia no circuito de tênis, Atmane é mais discreto. O francês ocupa atualmente a 136ª posição no ranking da ATP, enquanto o carioca está em 52º lugar. O melhor desempenho de Atmane foi o 118º lugar, alcançado em julho do ano passado.

Nos Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open), Atmane ainda não conquistou uma vitória. Em torneios Masters 1000, essa é apenas sua quinta participação.

Embora não tenha a mesma notoriedade, Atmane não deve ser subestimado. Em sua última partida, ele venceu o italiano Flavio Cobolli (22º do ranking) por 2 sets a 1, com um tie-break no terceiro set, após parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7-5), em 2h14 de jogo. Com essa vitória, igualou sua melhor campanha, alcançando a 3ª rodada em Roma no ano passado.

Atmane soma nove títulos como profissional, sendo cinco no circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF) e quatro em torneios Challenger. Esta será a primeira vez que João Fonseca enfrentará Terence Atmane.

Trajetória

Terence Atmane nasceu em 9 de janeiro de 2002, na cidade de Saint-Martin-Boulogne, no norte da França. Seu envolvimento com o tênis começou aos sete anos, quando sua mãe o incentivou a se afastar dos videogames e experimentar o esporte. Com 1,93m de altura e jogando com a mão esquerda, Atmane se destaca por seu estilo único.

Embora ainda não tenha conquistado títulos no circuito ATP, Atmane tem sido bem-sucedido nos torneios da categoria Challenger, com quatro títulos conquistados, todos em quadra dura. Alguns de seus maiores feitos ocorreram em competições recentes em Guangzhou, na China, e Busan, na Coreia do Sul. Até o momento, ele possui um histórico de 7 vitórias e 14 derrotas em partidas ATP, e sua melhor posição no ranking da ATP foi a 118ª colocação, alcançada em 2024. Atualmente, ele ocupa um posto próximo ao 130º lugar.

Fora das quadras, Atmane se destaca por sua personalidade peculiar e interesses fora do tênis. Ele possui um QI de 158, considerado bem acima da média, e é carinhosamente apelidado de "The Magician" (O Mágico) devido à sua habilidade com truques de cartas. Além disso, é um grande entusiasta do universo geek, sendo colecionador de cartas de Pokémon (uma das maiores coleções da França), fã de animes, mangás e de jogos como Fortnite e Minecraft, o que lhe confere uma identidade distinta tanto dentro quanto fora do esporte.

Recentemente, Terence Atmane ganhou destaque no circuito ao chegar à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025. Ele avançou a partir do qualificatório, superando adversários de peso, como o italiano Flavio Cobolli, cabeça de chave número 15 do torneio.

Onde assistir à partida de João Fonseca pelo Cincinnati Open?

A partida está agendada para começar às 17h (horário de Brasília), com transmissão nos canais ESPN e na plataforma de streaming Disney+.