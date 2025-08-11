Esporte

João Fonseca disputa o Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira; veja horário e onde assistir

Masters 1000 de Cincinnati marca a última participação de Fonseca antes do US Open

João Fonseca: tenista brasileiro disputa o Master 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (Instagram/joaoffonseca/Reprodução)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h23.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 11h24.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

O brasileiro João Fonseca avançou para a terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati após a desistência do espanhol Alejandro Fokina durante o segundo set da partida disputada neste domingo, 10. O tenista, natural do Rio de Janeiro, já havia superado o chinês Bu Yunchaokete na estreia.

Nesta segunda-feira, 11, Fonseca enfrentará o francês Térence Atmane por volta das 17h, com transmissão nos canais ESPN e na plataforma Disney+. O duelo vale vaga nas oitavas de final do torneio americano.

Na primeira rodada, Fonseca virou o jogo contra Yunchaokete e venceu por 2 sets a 1. Contra Fokina, perdeu o primeiro set por 7/6(4), mas liderava o segundo por 5/4 quando o adversário, apresentando sinais de desgaste físico, deixou a quadra. A decisão antecipada garantiu ao brasileiro a classificação inédita para a etapa seguinte.

O próximo rival, Atmane, ocupa a 132ª colocação no ranking mundial e tem 23 anos. Para chegar à terceira fase, superou o italiano Flavio Cobolli, número 22 da ATP, em três sets, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(7). A definição ocorreu em um tie-break equilibrado no último set.

Última competição antes do US Open

O Masters 1000 de Cincinnati marca a última participação de Fonseca antes do US Open, que será realizado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro. O brasileiro já está garantido na chave principal do Grand Slam nova-iorquino.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca pelo Masters 1000 de Cincinnati?

A partida de João Fonseca desta segunda-feira, 11, começará às 17h e será transmitida nos canais ESPN e na plataforma de streaming Disney+.
