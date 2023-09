Quem é Lorran, promessa do Flamengo que passa a ser agenciado por empresa de Jay-Z

Considerado uma joia do Flamengo, o meia-atacante Lorran, de apenas 17 anos, é o mais novo agenciado da Roc Nation Sports Brazil, empresa norte-americana com sede em São Paulo, comandada pelo rapper Jay-Z. O anúncio foi feito pelo CEO da RNSB, Frederico Pena, em coquetel de inauguração da agência, realizado na capital paulista, que contou com a presença de diversos dirigentes do futebol brasileiro.

Destaque da equipe sub-20 na conquista do bicampeonato brasileiro da categoria neste ano, Lorran se tornou, em janeiro, o jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional do Rubro-Negro Carioca, com apenas 16 anos. O atleta superou Vini Jr, seu agora companheiro de agência.

Quem é Lorran?

Formado nas categorias de base do Flamengo, o jovem jogador vem sendo lapidado pelo clube carioca e possui como um de seus pontos fortes seus dribles e chutes com a perna esquerda.

Lorran se junta a atletas como Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Endrick e Lucas Paquetá, também agenciados pela Roc Nation Sports Brazil. Agora, além da gestão de carreira do atleta, o objetivo da agência é potencializar sua exposição global fora das quatro linhas, com campanhas publicitárias, lançamento de produtos exclusivos e parcerias comerciais.

Desde julho, a Roc Nation LLC passou a ser acionista majoritária da antiga TFM Agency, assumindo todo o portfólio da empresa, que se transformou em Roc Nation Sports Brazil. Além das estrelas brasileiras, a lista de clientes da agência inclui nomes como Rihanna, Alicia Keys, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, entre outros.