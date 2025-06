Por que Cristiano Ronaldo pinta as unhas dos pés de preto? Prática pode ser saudável — mas há riscos

Para Cristiano Ronaldo, a foto postada nas redes sociais nesta sexta-feira, 13, foi um retrato familiar bem comum. O astro do futebol apareceu posando em uma academia, exibindo seu físico musculoso enquanto seu filho mais velho, Cristiano Junior, o acompanhava, refletindo o estilo e a disciplina do pai.

A legenda, compartilhada por Ronaldo com seus 115,5 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), dizia: "Tal pai, tal filho". O adolescente, que completa 15 anos esta semana e já marcou gols pela seleção sub-15 de Portugal, parece seguir o exemplo do pai ao se dedicar aos treinos.

Tal pai tal filho 😂 💪🏼 pic.twitter.com/tSfAwVQyof — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 15, 2025

Entretanto, além do abdômen definido e dos músculos das pernas que caracterizam o físico de Ronaldo, há algo mais que chama a atenção: o jogador de 40 anos, atualmente no Al Nassr, na Liga Saudita, pintou as unhas dos pés de preto. Mas será que essa escolha tem algo a ver com seu desempenho? Será que a moda vai pegar?

Tendência entre atletas e apoio à saúde

Não é a primeira vez que Ronaldo opta por esmalte preto. Nos últimos dois anos, ele foi fotografado descalço diversas vezes, exibindo os dedos pintados enquanto relaxava ou aproveitava uma sauna após o treino. No entanto, essa escolha parece ir além da moda, fazendo parte de sua rigorosa dedicação à sua carreira.

O esmalte preto se tornou uma tendência entre lutadores de artes marciais mistas (MMA), que o utilizam para fortalecer as unhas dos pés e evitar que se quebrem sob pressão. Além disso, a tinta ajuda a protegê-las contra infecções fúngicas, um problema comum para atletas que passam longas horas com tênis ou chuteiras, onde o ambiente úmido favorece a proliferação de fungos.

De acordo com o Royal College of Podiatry (RCPod) do Reino Unido, um estudo recente indicou que o uso de esmalte pode proteger unhas saudáveis de infecções, embora haja divergência entre os especialistas sobre a eficácia dessa prática.

Em entrevista ao site The Athletic, a Dra. Helen Branthwaite, porta-voz da faculdade, destaca que a falta de cuidados com os pés pode resultar em problemas desagradáveis, especialmente em climas quentes. “Com mais de 250.000 glândulas sudoríparas nos pés, uma pessoa pode produzir até 230 ml de suor por dia. Infecções fúngicas nas unhas dos pés geralmente começam com o pé de atleta, uma infecção na pele, que depois se espalha para a unha”.

Apesar de algumas estrelas do esporte adotarem esmaltes para fins estéticos e de proteção, a especialista acredita que o mais importante para evitar problemas é a manutenção de uma "boa higiene dos pés". No caso de Ronaldo, o esmalte parece ser apenas um detalhe adicional em seu cuidado pessoal, refletindo sua dedicação ao bem-estar físico.

O jogador de futebol, que é fã do UFC, onde essa prática se popularizou entre lutadores profissionais, também foi VIP em um evento do UFC em Riad, em janeiro deste ano, onde apoiou seu amigo Shara Magomedov.

Alguns lutadores, como Israel Adesanya, campeão de peso médio do UFC, também aderem à tendência de pintar as unhas dos pés, mas com uma motivação mais estética. Durante a preparação para o UFC 293, em 2023, Adesanya explicou que escolheria um design específico para as unhas, com esmalte aplicado de forma que imita gotas de líquido derretido, pois achava que “seria desrespeitoso nocautear alguém com unhas feias”.

Como é de se esperar, qualquer tendência seguida por ícones globais como Ronaldo tem o potencial de ser replicada entre outros atletas. Recentemente, o meio-campista Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, falou sobre o calor extremo que enfrentou durante a derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes. "Minhas unhas dos pés estavam doendo. Eu não conseguia diminuir o ritmo nem acelerar", comentou o jogador.

Recomendações

Antes de seguir o exemplo de Cristino Ronaldo, porém, a Dra. Helen Branthwaite recomenda cuidados práticos para Llorente e outros atletas: “Evitar andar descalço em áreas comuns, como vestiários, também pode ajudar a prevenir infecções.”

Portanto, enquanto sandálias de dedo brilhantes no octógono ou unhas pintadas de preto no campo podem ser estilosas, um par de chinelos adequados pode ser igualmente crucial. Só não tão fashion.