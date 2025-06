Do futebol ao império financeiro: saiba qual é a fortuna do craque Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é atualmente um dos atletas mais ricos e bem pagos do mundo, com uma fortuna estimada em mais de US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 9,7 bilhões), segundo dados recentes da Forbes.

A fortuna é resultado de uma combinação de seus altos salários ao longo da carreira, contratos de patrocínio, investimentos e negócios diversificados.

O atleta mais bem pago de 2025

Em 2025, Ronaldo foi apontado como o atleta mais bem pago do planeta, com uma renda anual estimada em US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), somando salário e patrocínios, segundo a Forbes.

Só no clube Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele recebe cerca de 200 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), incluindo salário, luvas e participação acionária no clube.

Investimentos e negócios de Ronaldo

Além dos ganhos em campo, o craque português ampliou seu império comercial, investindo em setores como tecnologia vestível (Whoop), porcelana (Vista Alegre), suplementos (Bioniq), hotelaria, perfumes, roupas e até um estúdio de cinema em parceria com o diretor Matthew Vaughn.

Ele também mantém uma forte presença nas redes sociais, com quase 1 bilhão de seguidores, o que potencializa suas receitas de marketing e publicidade.

Ronaldo: uma das maiores marcas globais

Ao longo da carreira, Ronaldo já faturou mais de US$ 1,4 bilhão só com salários e contratos comerciais, consolidando-se como uma das maiores marcas globais do esporte.

Seu patrimônio e influência continuam crescendo, mesmo aos 40 anos, graças à disciplina, talento e visão empresarial que o transformaram em um verdadeiro império financeiro.