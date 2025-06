Quanto Cristiano Ronaldo ganha por hora jogando no All-Nassr?

Cristiano Ronaldo não é apenas o maior nome do futebol mundial, mas também o atleta mais bem pago do planeta em 2025. Seu contrato com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, prevê um salário de cerca de US$ 220 milhões por ano (aproximadamente), o que significa que o português recebe US$ 602.740 por dia ou US$ 25.114 por hora. Os números colocam Ronaldo em um patamar bem acima de qualquer outro jogador ou atleta, consolidando sua posição como o mais bem pago do mundo.

Além do salário elevado, sua enorme receita vem também de patrocínios e negócios pessoais, o que resulta em uma receita total anual de US$ 275 milhões.

Isso supera facilmente o segundo colocado da lista dos atletas mais bem pagos, o icônico Lionel Messi, que tem US$ 135 milhões anuais, principalmente devido ao seu sucesso comercial.

Quanto os maiores jogadores do mundo ganham?