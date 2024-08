Vinicius Jr. recusa oferta bilionária para se transferir à Liga Saudita

O atacante Vinicius Junior, um dos principais talentos do futebol mundial, rejeitou uma proposta monumental para deixar o Real Madrid e se transferir para a Liga Profissional Saudita. A oferta, liderada por uma delegação do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, visava transformar o jogador brasileiro no rosto da liga e embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034, que será sediada no país árabe. O fundo sinalizou com um contrato que ultrapassa as cifras de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em cinco anos entre salários e bônus. A informação é do The Athletic.

O plano ambicioso dos sauditas incluía a transferência de Vinicius para o Al-Ahli, um dos clubes mais tradicionais do país. As negociações, que tinham como objetivo final uma contratação recorde, poderiam superar todos os valores já vistos na história do futebol. A proposta inicial foi considerada a maior já feita a um atleta, superando até mesmo os € 222 milhões (aproximadamente R$ 1,22 bilhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por Neymar em 2017.

Entretanto, o Real Madrid, que recentemente renovou o contrato de Vinicius até 2027, deixou claro que só consideraria a transferência se o valor integral da multa rescisória do jogador, estipulada em € 1 bilhão (R$ 6 bilhões), fosse pago. Apesar da relutância inicial, os representantes sauditas acreditavam que poderia haver espaço para negociação, considerando o peso que Vinicius teria como símbolo do futebol saudita em um momento em que o país busca aumentar sua influência no cenário esportivo global.

Vinicius, porém, mostrou-se firme em sua decisão de permanecer no Real Madrid. O jogador de 24 anos, que se transferiu do Flamengo para o clube espanhol em 2018 por € 45 milhões (aproximadamente R$ 248 milhões), tem sido um dos destaques da equipe merengue, contribuindo com 93 gols em 263 partidas e desempenhando um papel fundamental nas conquistas recentes do clube, incluindo três títulos da La Liga, duas Ligas dos Campeões da UEFA e dois Mundiais de Clubes da FIFA.

Objetivos esportivos

O brasileiro também tem ambições pessoais que o mantêm focado em continuar sua trajetória no Real Madrid. Um de seus principais objetivos é conquistar a Bola de Ouro, prêmio máximo individual do futebol, vestindo a camisa do clube espanhol. A recusa em aceitar a oferta saudita, que incluía um contrato financeiramente superior a qualquer outro no esporte, reflete o compromisso de Vinicius em alcançar esse objetivo como jogador do Real Madrid.

Além disso, a decisão de Vinicius destaca a diferença entre o apelo financeiro oferecido pela Liga Saudita e o prestígio esportivo associado ao futebol europeu, especialmente em clubes de elite como o Real Madrid. Embora o projeto saudita seja grandioso e tenha atraído outros grandes nomes do futebol mundial, a recusa de Vinicius sugere que, para alguns jogadores, o valor esportivo de competir nos principais campeonatos europeus e o desejo de conquistar títulos em clubes históricos ainda pesam mais do que as ofertas financeiras, por mais tentadoras que sejam.

Apesar da recusa inicial, é provável que a Arábia Saudita renove seu interesse em Vinicius Jr. no futuro, à medida que continua a investir pesadamente no desenvolvimento de sua liga e busca atrair estrelas internacionais para fortalecer sua imagem global no futebol. A estratégia saudita reflete uma visão de longo prazo, que visa não apenas melhorar a qualidade do futebol local, mas também usar o esporte como uma ferramenta de influência e soft power em um cenário internacional cada vez mais competitivo.