Benfica x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação do jogo pelo Mundial de Clubes

O Benfica e o Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

A partida é válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Líder do Grupo C com 6 pontos, o Bayern chega embalado após duas vitórias, incluindo a goleada histórica por 10 a 0 sobre o Auckland City. Já o Benfica ocupa a segunda posição, também com uma goleada sobre o mesmo adversário, vencendo por 6 a 0 na rodada seguinte. Apenas os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final da competição.

As equipes disputam, além da classificação, premiações milionárias por desempenho no torneio.

Prováveis escalações:

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Provável escalação do Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; Di María, Renato Sanches, Prestianni e Barreiro; Aktürköglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

O jogo desta quarta-feira, 24, às 16h, entre Benfica e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes da Globo e Sportv), DAZN e também gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube.