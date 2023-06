Paquetá, meia da seleção, marca presença no maior campeonato de um contra um do Brasil

A CazéTV reservou seu horário nobre nesta sexta-feira, 30, para a transmissão do X1 Brazil Combate, que será realizado em Recife, no Geraldão, a partir das 18h (de Brasília). No evento principal, Daniel Coringa defenderá seu cinturão diante do desafiante Bolt.

Lucas Paquetá, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo, participará do evento ao lado de Casimiro Miguel e Luisinho, analisando os principais dribles e golaços da noite. O jogador afirma que seu irmão, Matheus Paquetá, hoje atleta do Tombense, na Série B do Brasileiro, disputará a competição em breve.

O que disse Paquetá?

"Sou fã da modalidade e será um prazer cornetar e elogiar os jogadores. Sei como a modalidade é difícil e estou muito empolgado porque em breve a Paquetá Sports terá sua dupla, com meu irmão Matheus na Liga", crava o camisa 11 do West Ham, da Inglaterra.

Além dos dois personagens principais, que estarão disputando o título da organização, Bololô vai encarar Brasil, Etinho duela com L7, Ombra tenta derrotar Facão, e Nego Biza busca mais uma vitória contra o insinuante Jonatas.

“Quem conhece, tem muito orgulho do X1. Estamos falando da cultura do futebol de rua. Mas com uma arena lotada, jogadores profissionais, que se preparam, treinam... E não é só invenção e improviso, tem técnica, tem estratégia também”, destaca o influenciador Casimiro Miguel.

Ney Silva, considerado o pioneiro da modalidade um contra um no país, confirmou sua presença no evento. O também organizador já promoveu desafios com figuras marcantes do nosso futebol, como Falcão e Carlinhos Bala, além de promover o X1 nas redes sociais com lendas como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká e David Luiz.

“O X1 vem para mostrar a força que o futebol tem para mexer com a vida das pessoas. O evento em Fortaleza foi um sucesso de público no ginásio e de audiência na CazéTV. Foi muito legal ver um evento que nasceu no Nordeste brasileiro ganhar o Brasil. Driblar, provocar e fazer gols está na essência do futebol brasileiro, e o X1 entrega tudo isso. Ter o Lucas Paquetá, uma estrela da seleção, na nossa transmissão, será espetacular. Ele é um desses símbolos do futebol ousado do Brasil”, afirma o narrador Luís Felipe Freitas, o Luisinho.

Com patrocínio master do Esportes da Sorte, o evento distribuirá R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil só para quem levar o cinturão, mais R$ 30 mil para cada um dos vencedores dos duelos no meio do card, e outros R$ 15 mil para cada um dos vitoriosos nos dois primeiros confrontos que abrem a noite.

“É com muita alegria que levaremos o "X1 Brazil Combate" ao Recife agora no dia 30, após um evento magnífico em Fortaleza, com forte presença do público, não só local como também de outras partes do país. A modalidade do um contra um já caiu no gosto do brasileiro, que se identifica com um futebol ousado, de confronto e muita habilidade. Esperamos uma noite ainda mais eletrizante no Geraldão”, afirma Davi Oliveira, gerente de Projetos da X1 Brazil.

O evento de Fortaleza foi um sucesso, alcançando mais de 150 mil acessos simultâneos em sua estreia na CazéTV, no início de junho. O "X1 Brazil Combate" une o futebol ao modelo de MMA, com card de confrontos, cinturão para o campeão, bolsas de premiação e provocações. Por meio do UFC, maior organização da modalidade, o brasileiro também se apaixonou por esse esporte e já está acostumado com o padrão.

Daniel Coringa é considerado o melhor jogador do país no X1 e é chamado de Messi da categoria. Caso defenda seu cinturão diante de Bolt, o próximo desafiante deverá ser escolhido entre alguns integrantes do card, aquele que mais impressionar na noite.