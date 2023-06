Oitavas da Libertadores: veja os classificados e a data do sorteio

No próximo dia 5 de julho, quarta-feira, a partir das 13h, a Copa Libertadores de 2023 vai sortear os confrontos entre os 16 clubes classificados para as oitavas de final.

Estão classificados os times brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-MG e Internacional. Além deles, seguem também para a próxima fase o Argentinos Juniors (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Racing (Argentina), River Plate (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia), Deportivo Pereira (Colômbia), Bolívar (Bolívia), Independiente del Valle (Equador), Olimpia (Paraguai) e Nacional (Uruguai).

Dos sete times brasileiros que disputaram a fase de grupos da Libertadores, somente o Corinthians não avançou no campeonato.

Veja como foi a divisão de potes

Todos os clubes foram colocados em dois potes no sorteio. Os primeiros enfrentarão os segundos nas oitavas, sem nenhuma restrição. Veja a separação:

Pote 1: Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Athletico-PR e Olimpia

Pote 2: Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira, Atlético-MG e Atlético Nacional

Que dia é o sorteio das oitavas da Copa Libertadores?

O sorteio das oitavas de final acontece no dia 5 de julho, quarta-feira, a partir das 13h (horário de Brasília).

Quanto os clubes ganharam na Conmebol?

A Conmebol destina prêmios por participação na fase de grupos, bônus a cada vitória na etapa, além da premiação por chegar nas oitavas de final. Assim, a entidade já injetou um valor de cerca de R$ 173,6 milhões no futebol brasileiro.

O valor pela participação na fase de grupos foi de US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 14,6 mi, e cada vitória na etapa garantiu outros US$ 300 mil (R$ 1,46 mi) para as equipes. Para a classificação para as oitavas de final, o bônus é de US$ 1,25 milhão, o que corresponde a cerca de mais R$ 6 milhões para os cofres dos clubes.