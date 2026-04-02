Esporte

Palmeiras x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo hoje

Líder do Brasileirão recebe o Tricolor Gaúcho na Arena Barueri; veja horário, escalações e onde assistir

Palmeiras: líder do Brasileirão recebe o Grêmio em retorno do Brasileirão após Data Fifa (Alex Silva/Getty Images)

Palmeiras: líder do Brasileirão recebe o Grêmio em retorno do Brasileirão após Data Fifa (Alex Silva/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h56.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta quinta-feira, 2, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro com 19 pontos em 8 jogos e chega embalado após vencer o clássico contra o São Paulo por 1 a 0, com gol de Jhon Arias.

O técnico Abel Ferreira, porém, tem problemas no departamento médico: Paulinho, Vitor Roque, Figueiredo e Piquerez estão fora. O caso de Piquerez chama atenção: o lateral se machucou enquanto defendia a seleção do Uruguai na Data Fifa. Por outro lado, Jhon Arias retornou da seleção colombiana e está liberado para atuar.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Tricolor Gaúcho ocupa a 8ª colocação com 11 pontos e tenta se recuperar após perder a invencibilidade de quatro jogos com derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. A equipe ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão.

O técnico Luís Castro também tem desfalques: o lateral Marlon se recupera de cirurgia após grave lesão, o volante Villasanti segue em transição física e Arthur virou dúvida por desgaste muscular. Os convocados Balbuena e Noriega são duvidas para o jogo.

Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pela TV Globo , GE TV e Premiere. O jogo ocorre nesta quinta-feira, 2, às 21h30.

Prováveis escalações

Palmeiras (Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Arias e Flaco López.

Grêmio (Luís Castro)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni (Arthur), Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirão
Próximo

Mais de Esporte

Chapecoense x Atlético-MG: horário e onde assistir hoje

Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações

Panini abre pré-venda para o álbum da Copa do Mundo 2026

Mais na Exame

Esporte

Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder ontem?

Mercados

Emprego nos EUA, indústria no Brasil e guerra no Irã: o que move os mercados

ESG

Governo lança Plano Nacional de Bioeconomia com aporte de R$ 350 milhões