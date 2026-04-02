Palmeiras x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo hoje

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta quinta-feira, 2, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro com 19 pontos em 8 jogos e chega embalado após vencer o clássico contra o São Paulo por 1 a 0, com gol de Jhon Arias.

O técnico Abel Ferreira, porém, tem problemas no departamento médico: Paulinho, Vitor Roque, Figueiredo e Piquerez estão fora. O caso de Piquerez chama atenção: o lateral se machucou enquanto defendia a seleção do Uruguai na Data Fifa. Por outro lado, Jhon Arias retornou da seleção colombiana e está liberado para atuar.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Tricolor Gaúcho ocupa a 8ª colocação com 11 pontos e tenta se recuperar após perder a invencibilidade de quatro jogos com derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. A equipe ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão.

O técnico Luís Castro também tem desfalques: o lateral Marlon se recupera de cirurgia após grave lesão, o volante Villasanti segue em transição física e Arthur virou dúvida por desgaste muscular. Os convocados Balbuena e Noriega são duvidas para o jogo.

Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pela TV Globo , GE TV e Premiere. O jogo ocorre nesta quinta-feira, 2, às 21h30.

Prováveis escalações

Palmeiras (Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Arias e Flaco López.

Grêmio (Luís Castro)

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni (Arthur), Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius.