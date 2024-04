Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Flamengo se enfrentam neste domingo, 21, às 16h, no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. A partida é pela terceira rodada do Brasileirão e terá transmissão da TV Globo e Premiere.

O Palmeiras busca se reerguer após a última derrota em casa contra o Internacional. Atuando no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira espera retomar o caminho das vitórias diante do Flamengo.

Enquanto isso, o rubro-negro carioca chega embalado com duas vitórias consecutivas, mantendo um aproveitamento de 100% no Brasileirão. Com Tite adotando a estratégia de rodízio de jogadores, o Flamengo está determinado a manter sua invencibilidade e continuar na liderança da competição.

O confronto promete ser emocionante, com o Palmeiras buscando uma reviravolta em sua performance e o Flamengo buscando manter seu ritmo vitorioso.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 21, às 16h , entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através da Globoplay.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje

O jogo deste domingo, 21, às 16h, entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo online hoje?

A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere, que possuem transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo deste domingo, 21, às 16h, entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pela TV Globo e pelo Premiere, que possuem transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos