Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, terça-feira, 11; veja horário

O PSG recebe o Benfica nesta terça-feira, 11, às 16h, no Parque dos Príncipes, na França. A partida é válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Na última rodada da maior competição de clubes do mundo, o time francês e o português empataram em 1 a 1. A partida pode definir o líder do grupo H e encaminhar a classificação para a próxima fase do vencedor.

Desfalque na rodada do campeonato francês, Lionel Messi segue fora de combate por problema na panturrilha.

Escalação do PSG contra o Reims

Neymar vai jogar hoje?

Sim, o atacante brasileiro será escalado como titular pelo técnico Galtier.

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG



O jogo desta terça-feira às 16h entre PSG x Benfica terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Próximos jogos do PSG

16/10 - PSG x Olympique - Francês

