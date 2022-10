Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Real Madrid hoje, domingo, 16; veja horário

O Real Madrid recebe o Barcelona neste domingo, 16, às 11h15, no Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pela 9ª rodada da La Liga.

Em um confronto entre os líderes do campeonato, Real Madrid e Barcelona chegam para o Él Classico com a mesma pontuação. O Barcelona, após empate contra a Inter de Milão no meio de semana, retoma suas atenções a competição nacional e busca vencer para se manter na liderança.

Já o Real Madrid de Vinicius Jr, Rodrygo e cia, só basta a vitória para assumir a primeira colocação. A equipe vem de empate contra o Shaktar pela Champions League e venceu o Getafe na última rodada.

Em 249 jogos na história do clássico, os Merengues levam vantagem com 100 vitórias contra 97 da equipe catalã.

Provável escalação do Real Madrid

Escalação da Real Madrid: Lunin; Lucas Vásquez, Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Modrić; Rodrygo, Vinícius Júnior e Benzema