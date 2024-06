Mudanças na Champions League: campeonato terá novo regulamento e mais clássicos; veja detalhes

Maior torneio de clubes do futebol mundial, a Champions League passará por uma grande mudança na próxima temporada. Com praticamente boa parte das equipes já classificadas, a Liga dos Campeões que conhecemos terá alterações importantes em seu formato.

A grande mudança prevista para a edição 2024/2025 está na primeira fase da competição e na quantidade de times classificados. No formato atual, a fase de grupos conta com 32 times separados em oito grupos em que os dois melhores avançam para as oitavas de finais. Para a próxima temporada, o formato da primeira fase será o de liga, em uma disputa de pontos corridos, além da adição de mais quatro times, totalizando 36.

Os 36 times classificados disputarão oito partidas contra adversários que serão definidos em sorteio de quatro potes diferentes, em um formato de pontos corridos para definir quem avança para a segunda fase, ou seja, sem a existência de uma fase de grupos.

Cada equipe enfrentará dois times de cada pote, com metade dos jogos como mandante e a outra metade como visitante. Os oito clubes de melhor campanha nos pontos corridos garantem vaga direta nas oitavas. Os times que ficarem entre 9º e 24º jogarão um mata-mata valendo oito vagas nas oitavas. A partir daí, o formato segue o de sempre, com duelos de ida e volta até a final em jogo único.

O objetivo desta "liga" dentro da Champions é ter uma maior quantidade de jogos considerados grandes, que não costumam acontecer com tanta frequência, antes das fases finais. Estariam garantidos ao menos seis confrontos considerados grandes para os principais clubes.

O novo formato da Liga dos Campeões é uma grande aposta da Uefa. A entidade decidiu fazer esta mudança para acalmar os ânimos dos gigantes do velho continente, que estariam planejando a criação de uma Superliga Europeia com os principais clubes se enfrentando constantemente ao longo da temporada.