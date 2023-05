Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 10; onde assistir e horários

Rodadas do Brasileirão Série A e Série B, clássico italiano na semifinal da Champions League e paulista feminino são os destaques do futebol desta quarta-feira.

No Brasil, o Palmeiras encara Grêmio em casa em busca da liderança do campeonato, enquanto o time de Renato Gaúcho quer ficar próximo das primeiras posições. Com o calendário de maio apertado, uma vitória para qualquer um dos times pode significar se afastar dos líderes. Outro jogão da rodada será a partida entre Fluminense e Cruzeiro.

Na outra partida importante do dia, está a semifinal da Champions League. Essa será a primeira em quase 18 anos que os rivais se encontram na competição. Longe da badalação de anos atrás, os clubes chegaram na fase atual da competição sem muito alarde, mas com muito trabalho.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

19h - Red Bull Bragantino x América-MG - Premiere

19h - Internacional x Athletico - SporTV e Premiere

19h - Santos x Bahia - Premiere

20h - Cuiabá x Atlético-MG - Premiere

20h - Flamengo x Goiás - Premiere

21h30 - Cruzeiro x Fluminense - TV Globo e Premiere

21h30 - Palmeiras x Grêmio - TV Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Ceará x Vitória - SporTV e Premiere

21h30 - Sport x Tombense - SporTV e Premiere

Champions League

16h - Milan x Inter de Milão - Champions League- TNT e HBO Max

Campeonato Paulista Feminino

15h30 - Corinthians x Ferroviária – SporTV

