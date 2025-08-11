Fim da 'cera': Conmebol anuncia medidas que incluem mais acréscimos e rigor contra paralisações

A diretoria de competições e operações da Conmebol informou, nesta segunda-feira, 11, que está promovendo ações com o objetivo de reduzir as interrupções dos jogos e desestimular atrasos intencionais para elevar a dinâmica e a qualidade das partidas. As medidas vão desde a otimização do tempo para substituições de jogadores ao atendimento médico e aumento de acréscimos para equiparar o tempo de bola rolando ao tempo real de um confronto: 90 minutos.

Aplicação e alcance das novas medidas

Essas medidas serão aplicadas a todas as competições do órgão regulador, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana, e incluem a “aplicação rigorosa dos regulamentos em caso de atrasos desnecessários, bem como um apelo à responsabilidade e cooperação de todas as partes interessadas no futebol: treinadores, jogadores, comissão técnica, árbitros e torcedores”.

“Os principais objetivos incluem minimizar interrupções causadas por substituições ou atendimento médico, garantir maior controle sobre o tempo para atingir uma verdadeira partida de 90 minutos e emitir advertências para aqueles que deliberadamente atrasarem o reinício da partida”, informa o comunicado da entidade.

Expectativa de impacto no jogo

Desta forma, com menos tempo perdido, segundo a Conmebol, “haverá mais jogo; com mais jogo, as exigências aumentam e, com isso, a atratividade das partidas e torneios aumenta, em benefício dos clubes e associações”.

“O resultado final será um futebol sul-americano mais competitivo e vibrante, com base em forte espírito esportivo e fair play”, explica a entidade.