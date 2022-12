Marrocos vence Portugal por 1 a 0 e alcança inédita semifinal de Copa

O Marrocos voltou a fazer história neste sábado, 10, ao eliminar Portugal nas quartas de final e se classificar para a semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022.

Após chegar à fase de quartas de final pela primeira vez em sua história, a seleção africana se tornou também a primeira do continente a ficar entre as quatro melhores do torneio, deixando pelo caminho outros nomes de peso como, Bélgica e Espanha.

VEJA COMO FOI O JOGO DE MARROCOS X PORTUGAL

A sensação africana abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça de En-Nesyri. O jogador recebeu passe de Attiat-Allah pela esquerda, antecipou o goleiro Diogo Costa e desviou de cabeça para marcar o gol que deu a vitória ao Marrocos.

Avançando à inédita semifinal, Marrocos venceu um dos melhores ataques da Copa do Mundo – Portugal estava empatado com a Inglaterra, ambos com 12 gols. Os marroquinos têm também a melhor defesa, e cederam apenas um gol (contra) no torneio todo.

Até a Copa 2022, os melhores desempenhos de seleções africanas pertenciam a Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010). Todas pararam na fase de quartas de final.

