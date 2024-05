Libertadores: Flamengo e São Paulo chegam a 100 vitórias; veja os clubes próximos de atingir a marca

A Copa Libertadores da América chegou, nesta semana, ao seu momento decisivo na fase de grupos para decidir as equipes classificadas para as oitavas de finais. No entanto, além dos times qualificados, uma marca histórica foi atingida por dois clubes brasileiros: Flamengo e São Paulo chegaram a vitória de número 100 na Libertadores.

O Rubro-Negro superou o Millonarios, da Colômbia, no Maracanã, por 3 a 0, na última terça-feira e chegou na marca centenária.

O mesmo aconteceu com o São Paulo, que bateu o Talleres, da Argentina, no Morumbi, por 2 a 0, e também atingiu o número mágico de 100 vitórias na história da competição.

Além de Flamengo e São Paulo, outros dois clubes brasileiros já haviam batido 100 vitórias na Libertadores. Palmeiras e Grêmio são os 'líderes' do ranking brasileiro de triunfos na história do torneio. O Grêmio, ao vencer o The Strongest, no Couto Pereira, na quarta-feira, chegou a 110 vitórias. E o Palmeiras pode aumentar seu recorde nesta quinta-feira se vencer o San Lorenzo, da Argentina, no Allianz Parque, e chegar na vitória de número 140.

Veja a lista de times brasileiros com mais vitórias na Libertadores