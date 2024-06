Pinda x Corinthians: onde assistir e horário pelo Paulistão Feminino

O Pinda enfrenta o Corinthians nesta sexta-feira, 21, às 15h, no estádio Pedro Mariano, em Pindamonhangaba. A partida é válida pelo Campeonato Paulista Feminino e terá transmissão no SporTV 3 e no canal da Centauro no YouTube.

O Pinda, que busca uma melhor colocação na tabela, enfrenta o Corinthians, uma das equipes mais fortes do campeonato e favorita ao título. Este confronto será um verdadeiro teste para o Pinda, enquanto o Corinthians tentará impor seu jogo e conquistar mais três pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Pinda x Corinthians hoje pelo Paulistão Feminino?

O jogo desta sexta-feira, às 15h, entre Pinda e Corinthians terá transmissão ao vivo no SporTV 3 e no canal da Centauro no YouTube.

Como assistir online o jogo do Pinda x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo canal da Centauro no YouTube.

