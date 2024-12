Jogos de hoje, domingo, 29 de dezembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Italiano, como Juventus contra Fiorentina e Milan contra Roma, além do clássico entre Sporting e Benfica pelo Campeonato Português, são os destaques do futebol deste domingo, 29 de dezembro.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Inglês, Campeonato Escocês, Campeonato Indiano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

8h30 - Udinese x Torino - Disney+

11h - Napoli x Venezia - ESPN 4 e Disney+

14h - Juventus x Fiorentina - ESPN e Disney+

16h45 - Milan x Roma - ESPN e Disney+

Premier League

11h30 - Leicester x Manchester City - ESPN e Disney+

12h - Everton x Nottingham Forest - Disney+

12h - Crystal Palace x Southampton - Disney+

12h - Fulham x Bournemouth - Disney+

12h - Tottenham x Wolverhampton - Disney+

14h15 - West Ham x Liverpool - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 - Sheffield United x West Bromwich - Disney+

12h - Stoke City x Sunderland - ESPN 3 e Disney+

14h45 - Derby County x Leeds - ESPN 4 e Disney+

17h - Middlesbrough x Burnley - Disney+

Campeonato Português

12h30 - Farense x Vitória de Guimarães - Disney+

15h - Braga x Casa Pia - Disney+

17h30 - Sporting x Benfica - Disney+

Campeonato Escocês

12h - Motherwell x Rangers - Disney+

14h15 - Dundee United x Aberdeen - Disney+

Campeonato Indiano

11h - Jamshedpur x Kerala Blasters - OneFootball

Onde assistir ao vivo o clássico Sporting x Benfica; veja horário

O jogo Sporting x Benfica terá transmissão ao vivo na Disney+, às 17h30.

Que horas é o jogo Milan x Roma?

O jogo Milan x Roma terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.