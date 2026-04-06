João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo: veja horário e onde assistir

A programação oficial do Masters 1000 de Monte Carlo, disputado em Mônaco, foi divulgada neste domingo.

O tenista brasileiro João Fonseca, atual 40º do ranking mundial, estreia na competição nesta segunda-feira contra o canadense Gabriel Diallo, número 36 do mundo.

O confronto será o terceiro jogo do dia na quadra Court des Princes, cuja programação começa às 6h (horário de Brasília). A previsão é que o brasileiro entre em quadra por volta das 10h.

A rodada será aberta com o duelo entre o francês Arthur Rinderknech e o russo Karen Khachanov, às 6h. Na sequência, o tcheco Jiri Lehecka enfrenta o americano Emilio Nava. Após essas duas partidas, será a vez de João Fonseca iniciar sua campanha no torneio.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Futuro adversário

Caso avance para a segunda rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre Karen Khachanov e Arthur Rinderknech.