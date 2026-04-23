Ídolo do basquete brasileiro, Shamell revela planos para aposentadoria

Shamell Stallworth, de 45 anos, é um dos ídolos do basquete brasileiro. Atuando por 18 temporadas no NBB, o norte-americano está prestes a se aposentar. E, se depender dele, já há planos para quando terminar a carreira de atleta profissional.

"Eu quero ser treinador, tenho duas escolinhas nos Estados Unidos que estão indo bem, quero seguir ajudando o basquete brasileiro e devolver as coisas boas que recebi aqui", declarou em entrevista ao Metrópoles Esportes.

Atualmente, o atleta defende o Caxias do Sul, equipe que disputa os playoffs da NBB contra o Brasília. No jogo 1, a equipe de Shamell perdeu por 73 a 64. Agora, fará um jogo sob seus domínios para tentar a classificação. Se classifica quem ganhar três jogos primeiro em um formato melhor de cinco.

“Vai ser uma série bem bacana, não tem jogo fácil, já enfrentei outros grandes times do Brasília Basquete no passado, sempre foram jogos pegados e esse não será diferente”, comentou o atleta.

Shamell tem marca incrível no basquete brasileiro

Em 18 temporadas no basquete brasileiro, o norte-americano passou por Araraquara, Paulistano, Limeira, Pinheiros, Mogi das Cruzes, São Paulo e Caxias do Sul. O ala-armador se tornou o maior pontuador da história da NBB com mais de nove mil pontos.