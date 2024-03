All-Star Game brasileiro? Inspirado na NBA, Jogo das Estrelas reúne a nata do basquete nacional

O tradicional Jogo das Estrelas do NBB acontece neste sábado, 16, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e reúne os melhores jogadores do basquete brasileiro. Nesta edição, haverá quatro times na disputa - dois do NBB Brasil, um do NBB do Mundo e um de Novas Estrelas. A competição será jogada em formato de mata-mata, com semifinais e finais.

Como de costume, quatro “capitães” ficaram responsáveis por escolherem os integrantes de cada equipe: André Góes, da Unifacisa (NBB Brasil I), Elinho, do Corinthians (NBB Brasil II), Márcio, do Sesi Franca (NBB Jovens Estrelas) e Larry Taylor, do Bauru (NBB Mundo). Uma votação entre imprensa, atletas e treinadores definiu os jogadores que estariam à disposição para serem convocados.

Depois de seis anos, o Ibirapuera volta a receber um Jogo das Estrelas. As edições anteriores, em 2017 e 2018, foram um sucesso de público e lotaram as arquibancadas. Neste ano, todos os confrontos terão cobertura ao vivo do SporTV, ESPN, TV Cultura e YouTube do NBB.

Inspirado no All Star Game da NBA, o evento é realizado ao longo de um fim de semana e promove torneios de enterradas, arremessos de três pontos, entre outras atrações. A Penalty, por exemplo, terá o naming rights do Desafio de Habilidades, competição que dará o título para o atleta que completar, no menor tempo, o circuito de drible, passe, bandeja e arremesso de três pontos.

Parceiros de longa data, LNB e Penalty também inovaram no design da bola oficial que será utilizada no Jogo das Estrelas de 2024. Na parte visual, o novo modelo engloba as cores preta, vermelha e dourada para homenagear a capital do maior estado do país. Já em termos de composição, a bola segue o padrão Crossover PRO 7.8, mesmo usado nas partidas regulares do NBB e que conta com certificação da FIBA.

“A bola do Jogo das Estrelas é uma atração à parte, já que, anualmente, temos novas cores, que contam uma história importante. Este ano, como o jogo é no Ginásio do Ibirapuera, trouxemos as cores de São Paulo e acrescentamos o ouro, que faz referência à riqueza da cidade”, explica Alexandre Allgayer, gerente executivo de P&D da Penalty.

O Jogo das Estrelas - a exemplo do que é realizado pela NBA nos Estados Unidos - tem como principal objetivo reunir e os principais talentos presentes na Liga para promover um espetáculo de máxima qualidade ao público e fidelizar novos espectadores. O evento acontecerá no Ginásio Geraldo José de Almeida. Além disso, haverá, do lado de fora, uma quadra de basquete 3x3 e outra de PickleBall, que irão receber competições oficiais da modalidade. A Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva e patrocinadora do evento, executou todos os espaços onde os jogos acontecerão.

“Estamos muito felizes em contribuir para este evento que é tão importante para a comunidade do basquete. No caso do piso principal, dentro do Ginásio, é uma quadra em madeira maciça, montada em painéis removíveis, e com amortecimento para redução de impacto e proteção dos atletas. Na quadra de Basquete 3X3 são placas modulares elastoméricas com alta capacidade de absorção de impactos e que possuem pequenos furos para drenagem da água caso ocorra chuva. Este piso é importado, aprovado pela FIBA e pode ser usado tanto em ambientes internos como externos”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma.

Semana do Basquete

A Liga Nacional de Basquete (LNB) também organizou uma série de painéis para discutir sobre o esporte brasileiro ao longo desta semana. O evento reuniu nomes importantes, como Ricardo Leyser (ex-ministro do Esporte, membro independente do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil), José Francisco Cimino Manssur (advogado, ex-assessor especial do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda) e Rafael Marcondes (advogado, colunista do Lei em Campo, diretor de Assuntos Governamentais e fundador da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte - ABRADIE).

Emerson Appel, Gerente de Esportes e Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes, entidade sem fins lucrativos dedicada à formação de atletas olímpicos, participou do Fórum "Esporte, Estado e Mercado: um diálogo necessário" e destacou a importância desses encontros que visam a evolução e o progresso do esporte no país.

“Foi um espaço muito valioso para nós, com a participação de grandes convidados e abordando temas de suma importância para o avanço do nosso esporte. É fundamental que o segmento clubístico seja representado nesses espaços. Nosso objetivo é transmitir conhecimentos sobre o trabalho realizado no CBC para a formação de atletas olímpicos, desde as categorias de base até competições de alto nível", afirma Appel.

