Grêmio x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo, 25, às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é pela 10º rodada do Campeonato Gaúcho e terá transmissão da Premiere.

O Internacional lidera a competição com 22 pontos, mantendo-se no topo e já assegurando sua vaga no mata-mata. Além disso, ostenta uma sequência de cinco vitórias consecutivas, derrotando o Novo Hamburgo fora de casa por 3 x 1, o Brasil de Pelotas também por 3 x 1, o São José-RS por 1 x 0, o Santa Cruz-RS por 2 x 0 e o Caxias também por 2 x 0.

Seguindo de perto, o Grêmio ocupa a segunda posição com 20 pontos e, assim como seu arquirrival, já está garantido nas quartas de final. Na última rodada, aplicou uma goleada de 6 x 2 sobre o Santa Cruz-RS, após um empate sem gols com o Ypiranga. Anteriormente, empatou em 1 x 1 com o São Luiz e venceu o Novo Hamburgo por 2 x 0.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Internacional hoje pelo Campeonato Gaúcho?

O jogo deste domingo, às 18h , entre Grêmio e Internacional terá transmissão ao vivo na Premiere.

Provável escalação do Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Du Queiroz e Pepê; Pavón, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Internacional

A. Spier Souza; F. Bustos, Vitão, G. Mercado e Renê; B. Henrique, C. Aránguiz, A. Patrick e Wanderson; L. Alario e E. Valencia. Técnico: Eduardo Coudet