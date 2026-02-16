Girona x Barcelona: onde assistir e horário pela La Liga

Repórter
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h21.
Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 14h22.
O Girona e Barcelona se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 17h, no Estádio Montilivi, na Espanha. A partida é válida pela 24ª rodada da La Liga e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
O Barcelona entra em campo pressionado pela vitória para recuperar a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Girona busca um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na reta decisiva da competição.
Historicamente, o confronto favorece os catalães. Em 12 partidas disputadas entre as equipes, o Barça venceu oito vezes, enquanto o Girona triunfou em duas ocasiões, além de dois empates. No último encontro, realizado em outubro de 2025 pelo primeiro turno da La Liga, o Barcelona venceu por 2 a 1, com gols de Pedri e Ronald Araújo.
Girona:
Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind e Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar e Bryan Gil; Vanat. Técnico: Miguel Muñoz.
Barcelona:
Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin e Balde; Eric Garcia e De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Fermin; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
O jogo desta segunda-feira, 17h, entre o Girona e Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+.