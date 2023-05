Fortaleza aumenta receita em mais de 1.100% nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, o Fortaleza aumentou sua receita em mais de 1.100%. Em 2017, no início da gestão do atual presidente Marcelo Paz, temporada em que o Leão disputava a Série C, o faturamento foi de R$ 24 milhões. Já em 2022, com o clube consolidado na elite do futebol brasileiro, este número saltou para mais de R$ 267 milhões.

A receita operacional bruta alcançada no ano passado, inclusive, foi a maior da história do Nordeste. Nunca um clube nordestino chegou a faturar R$ 267.851.201,44. O valor superou as próprias expectativas do Fortaleza, que projetava R$ 141 milhões no orçamento.

De acordo com o relatório da consultoria Sports Value, os números de 2022 do Fortaleza devem servir de referência para o mercado brasileiro. O estudo levou em consideração as receitas no ano passado de R$ 268 milhões, recorde para o clube, além das dívidas, que foram reduzidas em 9% e agora estão em R$ 33,1 milhões.

Dívida trabalhista zerada

No ano passado, o clube anunciou que a dívida com a Justiça do Trabalho havia sido zerada. Em 2017, ano em que Marcelo Paz assumiu a presidência do Leão, o déficit era de R$ 5 milhões.

Resultados esportivos

Além deste eficiente trabalho de administração e gestão do clube como um todo, os resultados dentro de campo também contribuíram muito para este sucesso. Na temporada de 2021, por exemplo, o Fortaleza terminou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o que permitiu uma vaga direta na Copa Libertadores da América, feito inédito na história do clube. No mesmo ano, a equipe também foi semifinalista da Copa do Brasil. Em 2022, o Tricolor avançou da primeira fase da Libertadores e disputou as oitavas de finais do torneio, outra façanha inédita.

Desde o acesso para a primeira divisão, em 2018, a equipe disputa a elite do futebol brasileiro pelo quinto ano consecutivo. Nos últimos cinco anos, o time também consolidou uma hegemonia regional. Foram cinco títulos consecutivos do Campeonato Cearense e duas Copas do Nordeste.

Sucesso com bilheteria e sócio-torcedor

Na temporada passada, o Fortaleza teve a sexta maior média de público, com 30.807 mil torcedores. O melhor público do ano aconteceu na partida contra o Sport, pela final da Copa do Nordeste, em que 60.045 tricolores compareceram na Arena Castelão. Só no Campeonato Brasileiro, o Leão levou mais de 600 mil torcedores.

O programa de sócio-torcedor do clube tem sido um dos principais motores para o aumento da frequência do público tricolor nas arquibancadas. Além dos ingressos mais baratos, há categorias que permitem a entrada gratuita nos jogos em que a equipe atua como mandante, habitualmente, na Arena Castelão.

O programa é extremamente importante para o Fortaleza e representa cerca de 15% do orçamento anual, com expectativa de arrecadação de R$ 30 milhões para a temporada. São mais de 41 mil inscritos na plataforma, número recorde. Com o início do Brasileirão, jogos decisivos na Copa do Brasil e Sul-Americana, a expectativa é que essa base aumente ainda mais.